143萬中小企業正面臨危機 B型企業協會提解方

2019-08-13 12:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



B型企業今（13）日正式啟動從今年10月至明年1月間，歷時四個月的2019「Business for Good 創新影響力商業模式」計畫，以實際行動幫助台灣中小企業在共創下，提前佈局永續價值鏈、做好接班轉型準備，將可能的生存危機化為轉機、成就影響力的商機。 圖／B型企業協會提供 分享 facebook

B型企業協會（B Lab Taiwan）今（13 ）日指出，全台143萬中小企業正面臨內部接班、外部貿易戰、國際永續浪潮，無一不是危機，但最大危機是企業經營者若不面對，就消失的結果，只是令人更憂心的是，若中小企業消失，至少影響台灣4成GDP，相當於近7兆台幣。

有鑑於此，在台灣推動國際B型企業運動的B型企業協會（B Lab Taiwan）連結各方夥伴，包含支持台灣中小企業永續轉型的國泰金控、國泰人壽、嘉威聯合會計師事務所、資誠永續等策略及協力、創投、學校及社群、媒體夥伴等，推出一個為期三年的「Business for Good 創新影響力商業模式」計畫，以接軌聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），透過商業模式的改造，提升台灣中小企業創新商業影響力，同時培育青年實力，將由企業、各領域專家與年輕世代三方共創的培力計畫。

B型企業協會（B Lab Taiwan）進一步指出，台灣中小企業老闆難以靠一己之力，贏得各方利益相關者，當他們招聘人才，年輕世代說：「薪水很重要，但工作只是實踐自我價值的一部分 」；客戶告訴他們：「產品不是只要看品質，還要符合國際標準，才能有機會列入我們的永續供應鏈名單 ；而消費者（跟綠色和平）會說：「我們要天然永續環保的產品，不要你流出的污水、化學廢棄物」；還有投資人都會說：「全球企業都在追SDGS， 拿出你的ESG，要不然考慮撤資。」

為此，B型企業協會特別於今（13）日舉辦交流會，包括：B型企業協會理事長連庭凱、國泰金融控股公司公關部協理廖昶超、嘉威會計師事務所所長張威珍，以及資誠永續發展服務公司總經理李宜樺，B型企業綠藤生機共同創辦人鄭涵睿、茶籽堂共同創辦人陳瑄筑、綠然能源共同創辦人胡德琦、博仲法律事務所協調合夥人譚璧德、Impact Hub Taipei共同創辦人陳昱築、威立顧問總監唐嘉蔚等都出席參加，並共同舉起現場簽名捲軸，象徵正式啟動從今年10月至明年1月間，歷時四個月的2019「Business for Good 創新影響力商業模式」計畫，以實際行動幫助台灣中小企業在共創下，提前佈局永續價值鏈、做好接班轉型準備，將可能的生存危機化為轉機、成就影響力的商機。

國泰金融控股公司的公關部協理廖昶超表示，只要有合適的對象，國泰金控樂於成為有力的協力者，就像社會企業與一般企業處在不同頻道，彷彿廣播頻道的 AM與FM，國泰要扮演連結的橋樑，一起共好。

此外，社群夥伴家樂福代表 - 企業責任暨溝通經理林夢紹，則分享家樂福因為注意到消費者對永續環境的採買需求，因此家樂福要與供應商一起合作，她說：「走舊路到不了新地方，一起走才能走的遠。」代表家樂福參與此計畫的價值，與所有台灣的企業與消費者從利己走到利他，從自益走到共益經濟。