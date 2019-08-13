日圓狂飆 日本製造業遭殃

2019-08-13 12:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



隨著全球政經局勢動盪，避險資金湧入日圓，推升日圓近期狂飆，升幅甚至超乎日本企業預期，已讓製造業廠商營運受創。

根據經濟部駐日單位蒐集的商情指出，日本製造業正面臨日圓大幅升值的衝擊，鈴木汽車營業利潤出現下滑窘境，豐田及Sony也將本季預期匯率修正調整為日圓升值趨勢。

鈴木汽車董事長尾正彥上周在記者會表示，今年4~6月日圓匯兌損失達69億日圓，公司營業利潤較上年同期減少46%，預估日圓兌歐元及印度盧比等貨幣將持續走升，成為營業利潤減少的主要原因。

據《日本經濟新聞》調查統計，日本388家上市企業的日圓兌美元預期匯率平均值為1美元兌109日圓，今日匯率一度升至1美元兌105日圓左右，已經超過上市企業預期價位，日圓升值將成為企業新的營業績效風險因素之一。

受到影響尤其嚴重的是海外銷售額比例較高的汽車企業，例如日圓升值將壓低豐田本季營業利潤3,500億日圓，大型綜合鋁業廠商UACJ、帝人和積水化學工業也把預期匯率調整為日圓升值方向。

此外，日本電子、機械和精密儀器廠商也受到日圓升值、歐元貶值的影響。

對Sony而言，日圓兌歐元匯率每升值1日圓，營業利潤將會匯損50億日圓。