基本工資調漲將定案 104調查：無法直接改善低薪

2019-08-13 12:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



圖為示意。低薪高物價使得青年生存不易，國家也面臨人才外流的慢性危機。本報系資料照 分享 facebook

選舉年，勞資政學持續拉鋸，勞動部基本工資審議委員會將在明（14）日召開。根據104調查，多數企業認為調漲基本工資雖然能提升薪資水平，但無法直接改善低薪問題；並有84%企業表態，一旦調漲基本工資，其人力成本將會增加。

關於「基本工資」的調查結果顯示，有超過六成六企業表示調漲後不會降低公司招募人才意願，但仍有24.1%公司表示將降低意願。

複選調查部分，對於基本工資調漲將優先產生的正面效果，以「能提升薪資水平」（62.2%）為多，「提升求職就業意願，活絡就業市場」（49.8）次之。反而最末項才是「可改善低薪問題」。

反之，針對基本工資調漲優先產生的負面效果，則以「無法直接改善低薪問題」（48.2%）最多，甚至有46.9%企業認爲將造成「經濟情勢不穩，企業經營負擔大」等。

104人力銀行總經理黃于純認為，人力成本增加幅度將因業態而不同，以餐飲、手搖飲料、文教等服務業，以及聘僱外勞偏高的製造業影響較大，這些企業的工讀生多，或多以最低時薪或月薪給薪。

至於下半年景氣，黃于純分析，美中貿易戰固然衝擊台灣市場，但日韓貿易戰將對台灣核心的半導體產業產生「轉單效應」，可望帶動相關上下游產業的經濟成長；唯旅遊、觀光產業乃至一般服務業等，因中國近日頒布「限台令」，恐將受到一定程度的衝擊。

為了解基本工資調漲對企業和勞工的利弊得失，及徵才企業對下半年景氣的看法，104資訊科技於7日～8日進行「徵才企業調查」，受訪者為企業人資或用人主管，共計回收1,229樣本，在95%的信心水準下，估計誤差為±2.78個百分點。