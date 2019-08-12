陳其邁盯橋頭科學園區 籌設計畫擬9月13日前報政院核定

2019-08-12 21:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院副院長陳其邁今（12）日承諾會緊盯橋頭科學園區籌設進度。政委張景森表示，會就籌設計畫、都市計畫變更、環評、區段徵收及園區的公共工程「五路並進、平行作業」，籌設計畫是目前最關鍵一步，科技部有表達希望在9月13日前報院核定。

張景森指出，目前都計變更已準備好，只要籌設計畫一核定，內政部營建數就能通過都計變更；而橋科的公共工程經費早已撥給高雄市政府，希望高市府能在10月以前上網招標。

張景森指出，由於本計劃本屬於新市鎮計畫，早已同意開發，因此在環評方面，除了廢水、廢氣排放的考量以外，其餘並無太多問題。張景森指出，包含日月光、華邦、國巨等多個廠商，都對橋科的計畫表達理解及意願，但前階段作業仍有些落後。

他強調，他會將籌設計畫、都計變更、環評、區段徵收及公共工程五路並進、平行作業，希望最慢能趕在明年時到達一定進度，讓有意進駐的廠商可選定園區內土地，開始籌備、規劃、設計。

張景森強調，目前國際局勢變化相當快，若到2026年園區工程才動工，屆時恐怕經濟動能會消失，因此他希望能加快腳步，除了公部門這邊要同步進行，未來也要讓公共工程以及建廠工程的廠商也平行作業、加快腳步。

張景森坦言，園區未來主要的聯外道路友情路，去年就已委託高市府取得土地、發包規劃設計，但進度目前有延誤，希望高市府能提早到10月以前完成招標、儘速動工，若聯外道路不先做好，未來園區開發、設廠等工程可能沒有道路可供作業。