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IRS驚見負斜率 代表交易員押寶央行9月將降息

2019-08-12 19:53經濟日報 記者陳美君╱即時報導

全球央行掀降息潮，以外商銀行為首的交易員紛紛押注我國央行將跟進降息，進而導致近期...
全球央行掀降息潮，以外商銀行為首的交易員紛紛押注我國央行將跟進降息，進而導致近期IRS（利率交換）利率每況愈下。圖／聯合報系資料照片
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全球央行降息潮，以外商銀行為首的交易員紛紛押注我國央行將跟進降息，進而導致近期IRS（利率交換）利率每況愈下，甚至跌破90天期台北金融業拆款定盤利率（TAIBOR），出現所謂的「負斜率」現象。

債券商主管指出，雖然央行官員普遍認為降息的激勵效果有限，且今年GDP成長預估值仍穩守在2%以上，央行9月跟進全球降息潮的機會並不高，但主要國家前仆後繼降息，外銀研判，我國央行降息壓力將隨之升高，近期大膽在IRS市場下注，令IRS利率應聲走跌。

「IRS可視為買債券可收取的利息，TAIBOR則是資金成本，IRS利率低於TAIBOR利率，等於是我買債券的當下，還逆向付給國庫利息，可視為負利率」，券商主管解釋。但是，所謂「賠錢生意沒人做」，發生IRS利率低於TAIBOR情況，其實反映市場預期央行在短期內將會調降利率。

交易員指出，目前IRS利率0.625%，低於90天期TAIBOR利率0.6681%。

債券交易員說，以這種利差水準，市場押寶央行調降利率的幅度恐不只一次，意即9月、12月都會各降一次，但這是市場交易的結果，不代表一定會成真。

交易員表示，「現在全世界的利率都殺得很兇，目前看來，央行9月調降利率的急迫性不高，但是12月、明年第1季就很難說了」，因為美國總統川普會說什麼話、做什麼事，其實都有很大的不可預測性，只能說「市場敢這樣trade（交易），一定有道理」。

央行降息債券

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