景氣走緩 今年1-6月製造業加班工時探十年低

2019-08-12 19:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



受景氣擴張力道趨緩影響，6月製造業加班工時已經連續九個月負成長。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook 受景氣擴張力道趨緩影響，6月製造業加班工時已經連續九個月負成長，上半年平均加班工時更為十年低點，同時也影響廠商發放績效獎金的意願，主計總處今（12）日公布1-6月總薪資平均為56,870元，年增率僅1.61%，為近三年同期最低增幅。

主計總處發布6月薪資概況，全體受雇員工的經常性薪資平均為41,782元，年增2.38%，主計總處說明，反映基本工資調漲，年增率仍維持在2%以上。若加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資為48,286元，年減0.44%。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨指出，受到景氣擴張力道趨緩影響，今年以來，廠商發放績效獎金的態度沒有往年積極，致使6月總薪資轉為負成長。

潘寧馨說明，經常性薪資屬按月發放的固定薪資，具僵固性，調升上一定的水平之後，很難再調降，因此相對不會反映當前的景氣動態。而非經常性薪資與景氣連動性較高，包含紅利、年終、年節、績效獎金和加班費，廠商在這部分會考量大環境的狀況，調整發放的月份和額度。

整體而言，潘寧馨坦言，今年廠商發放績效獎金的情況確實比去年差，雖然政府調升基本工資帶動整體經常性薪資的年增率，但在非經常性薪資及總薪資部分，仍會受制於景氣擴張力道影響。

加班工時亦反映景氣狀況，其中又以製造業較具指標，在景氣好的時候，廠商接單較多，工業生產活動較為熱絡，加班狀況會比較多，反之則減少。

潘寧馨指出，製造業加班工時從去年10月美中貿易戰惡化開始，連續九個月呈現負成長，今年1-6月製造業加班工時，平均每人每月加班14小時，為2009年金融海嘯以來最低，顯示景氣擴張力道趨緩已影響勞動市場。

另外，今年上半年以來電子零組製造業受僱員工人數減少約3,000人，減少人數為各行業別中最多，且為近三年首次負成長。潘寧馨說，電子零組件製造業為台灣主力產業，除了近期綠能產業、面板產業表現不佳，亦不排除與景氣狀況有關。