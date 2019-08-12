親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

香港機場示威者陸續離開 示威者已少三分之二

景氣走緩 今年1-6月製造業加班工時探十年低

2019-08-12 19:22經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

受景氣擴張力道趨緩影響，6月製造業加班工時已經連續九個月負成長。 記者鄭超文／攝...
受景氣擴張力道趨緩影響，6月製造業加班工時已經連續九個月負成長。 記者鄭超文／攝影
分享
景氣擴張力道趨緩影響，6月製造業加班工時已經連續九個月負成長，上半年平均加班工時更為十年低點，同時也影響廠商發放績效獎金的意願，主計總處今（12）日公布1-6月總薪資平均為56,870元，年增率僅1.61%，為近三年同期最低增幅。

主計總處發布6月薪資概況，全體受雇員工的經常性薪資平均為41,782元，年增2.38%，主計總處說明，反映基本工資調漲，年增率仍維持在2%以上。若加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資為48,286元，年減0.44%。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨指出，受到景氣擴張力道趨緩影響，今年以來，廠商發放績效獎金的態度沒有往年積極，致使6月總薪資轉為負成長。

潘寧馨說明，經常性薪資屬按月發放的固定薪資，具僵固性，調升上一定的水平之後，很難再調降，因此相對不會反映當前的景氣動態。而非經常性薪資與景氣連動性較高，包含紅利、年終、年節、績效獎金和加班費，廠商在這部分會考量大環境的狀況，調整發放的月份和額度。

整體而言，潘寧馨坦言，今年廠商發放績效獎金的情況確實比去年差，雖然政府調升基本工資帶動整體經常性薪資的年增率，但在非經常性薪資及總薪資部分，仍會受制於景氣擴張力道影響。

加班工時亦反映景氣狀況，其中又以製造業較具指標，在景氣好的時候，廠商接單較多，工業生產活動較為熱絡，加班狀況會比較多，反之則減少。

潘寧馨指出，製造業加班工時從去年10月美中貿易戰惡化開始，連續九個月呈現負成長，今年1-6月製造業加班工時，平均每人每月加班14小時，為2009年金融海嘯以來最低，顯示景氣擴張力道趨緩已影響勞動市場。

另外，今年上半年以來電子零組製造業受僱員工人數減少約3,000人，減少人數為各行業別中最多，且為近三年首次負成長。潘寧馨說，電子零組件製造業為台灣主力產業，除了近期綠能產業、面板產業表現不佳，亦不排除與景氣狀況有關。

薪資加班費景氣

相關新聞

美國加徵中國關稅 佳世達返台生產液晶顯示器

2019-08-12 18:41

景氣走緩 上半年製造業加班工時創10年低點

2019-08-12 18:33

橋頭科學園區產學策進會成立 陳其邁：緊盯籌設進度

2019-08-12 18:14

家族接班靠三招 利弊不一

2019-08-12 17:19

6月經常性薪資4萬1782元 後續關注景氣趨緩影響

2019-08-12 16:41

1～6月總薪資年增1.61％ 創近3年新低

2019-08-12 16:41

主計總處：6月總薪資為48,286元 年減0.44％

2019-08-12 16:22

調查：女性擔任CIO等技術管理職 連續二年僅12％

2019-08-12 15:51

家族企業接班 傳承工具有哪些？

2019-08-12 15:16

國泰8月投資氣象 看好美元、黃金

2019-08-12 14:42

團結工聯要求基本工資至少漲5％ 資方：勿超過3％

2019-08-12 14:38

傷病辭職退保 仍可請領勞保傷病給付

2019-08-12 14:17

勞保傷病給付 住院不一定能領

2019-08-12 14:16

騰輝-KY攻高階有成 全年EPS再拚優於去年

2019-08-12 13:25

Ifo：台灣經濟指標第3季轉跌 專家看好資本支出

2019-08-12 13:24

聯準會降息 鎖住美元高利趁現在

2019-08-12 13:08

網路學習更有保障 定型化契約預計明年3月正式實施

2019-08-12 11:48

台商回流、轉單效應？ 勞團：基本工資至少應調漲5%

2019-08-12 11:45

Q2電腦及資訊服務業年增11.4％ 創歷年單季第3高

2019-08-12 11:34

影／團結工聯爭調基本薪 批物價漲薪水不漲

2019-08-12 11:33

租賃業第2季營業額339億元 歷年單季最高

2019-08-12 10:28

電腦及資訊服務業第2季營業額達892億 歷年單季第3高

2019-08-12 10:03

和大下半年業績看逐季成長 電動車訂單回溫

2019-08-12 09:19

經濟部再推綠能補助 原住民地區示範獎勵最高千萬

2019-08-12 06:02

財政大擴張 明年總預算增逾5%

2019-08-11 23:47

刺激內需 各部會出招

2019-08-11 23:40

拉動經濟 公建要扮火車頭

2019-08-11 23:40

名家觀點／從台商回流 看見台灣轉型契機

2019-08-11 22:49

本周指標／美CPI呈現溫和態勢

2019-08-11 22:34

低檔持有 央行黃金儲備賺4698億

2019-08-10 00:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

「最佛心企業」生育補助每胎5萬 還幫償債無息慢慢還

2019-08-11 21:31

大陸工程提早與台灣高鐵分手 賣股票退出董事會

2019-08-12 17:59

禁令暫緩將到期 華為擴大對台廠拉貨

2019-08-11 23:33

半導體景氣 預告觸底反彈

2019-08-11 23:34

傳香港發動大擠兌？顧立雄：台灣的銀行不會是首要目標

2019-08-12 16:52

全球1000大銀行 中信銀躍148名

2019-08-11 23:51

全球銀行排名 中信前進至148名

2019-08-11 23:25

貿易戰效應 鴻海集團擴越南產能

2019-08-12 00:08

國發基金認購50億 台企銀私募拚9月完成

2019-08-11 23:25

業務開放 電支變小型銀行

2019-08-11 23:25

陸鋼漲價 中鋼Q4盤價看升

2019-08-11 23:34

記憶體漲勢受阻 牽動台廠

2019-08-12 00:03

華為禁令倒數 台廠急單湧入

2019-08-11 23:44

北醫攜交大 找到抗乳癌密碼

2019-08-11 23:23

財政大擴張 明年總預算增逾5%

2019-08-11 23:47

陸客不來衝擊擴大 銀行限縮飯店業融資

2019-08-11 23:33

鴻海集團聯手陸廠 制定5G+8K標準

2019-08-12 00:06

朱士廷專訪／永豐金邁向獲利百億俱樂部

2019-08-11 22:47

多少人的工作將被AI取代？ 全球高階主管這樣看

2019-08-12 11:16

遠航換新制服 走太空科技風

2019-08-12 12:50

夏普新手機 16日在台亮相

2019-08-12 00:06

傳港人發動大擠兌？行庫高層：短期內不會受影響

2019-08-12 17:23

銀行怕踩雷…提高風險控管

2019-08-11 23:29

細胞治療兩大案 有望過關

2019-08-11 23:23

台系面板三雄 衝車用面板

2019-08-12 11:43

金管會擬開放…紅利點數整合 電支業將加入

2019-08-11 23:54

點數大串聯 讓消費者更黏

2019-08-11 23:25

香港反送中號召罷工 金管會：國銀在當地都正常營業

2019-08-12 15:26

中鋼月月開盤 將更接地氣

2019-08-11 23:30

不准鯰魚吃沙丁魚 顧立雄：不開放純網銀併實體銀行

2019-08-12 16:33

四電子票證機構 搶電支業務

2019-08-11 23:25

遠航空姐制服換新裝 攜手方國強充滿未來感

2019-08-12 12:14

頎邦7月營收單月新高 今年獲利拚歷史次高

2019-08-12 09:49

名家觀點／從台商回流 看見台灣轉型契機

2019-08-11 22:49

香港反送中衝擊台灣金融業？金管會緊盯曝險部位變化

2019-08-12 15:17

朱士廷專訪／他，帶艦隊衝出暴風圈

2019-08-11 22:47

台商回流、轉單效應？ 勞團：基本工資至少應調漲5%

2019-08-12 11:45

經濟部再推綠能補助 原住民地區示範獎勵最高千萬

2019-08-12 06:02

營所稅暫繳申報 下月開跑

2019-08-11 22:19

由田上半年每股賺4.97元 看好AOI半導體、5G應用前景

2019-08-12 14:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top