Ifo調查：Q3台灣經濟氣候指標轉跌

2019-08-12 19:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



德國Ifo經濟研究院今（12）日發布第3季全球經濟氣候指標。報系資料照。 分享 facebook 德國Ifo經濟研究院今（12）日發布第3季全球經濟氣候指標。其中，台灣經濟現況續呈負值，經濟氣候指標轉跌9.1點至-21.8點，國發會指出，調查期間尚未發生美中紛爭新變數，實際情勢可能更弱。

國發會經濟發展處處長吳明蕙說明，雖然專家對台灣經濟仍然看壞，但國內需求持續在好轉，受訪專家對第3季國內資本支出指標終止連七季看壞，為19季來首次看好，攀九年高點，但卻對未來半年預期仍不如上季樂觀。

根據調查，專家對台灣第3季整體經濟、民間消費現況評估續呈「看壞」，而對資本支出則轉呈「好」，指數升至11.8點，反映美中貿易紛爭的效應，持續帶動台商移轉回台設廠投資。

但是，受訪專家對台灣六個月後各項經濟指標之預期，卻沒有上季樂觀，不但對「整體經濟」預期轉為持平，對「資本支出」也由上季35.3點大降為5.9點，對「民間消費」更是轉呈看壞，指數降至-5.9點。

雖然Ifo本次調查不包括8月川普宣布加徵關稅，但數據仍較上季轉跌，國發會分析，主因7月期間國際充斥不確定因素，包括日韓貿易戰、英國脫歐，以及外界觀望美中發展等；並指出，若加上美中新變數，恐使調查結果更悲觀，但同時也會推進台商加速調整佈局。

吳明蕙說，廠商多已認知到調整供應鏈布局是必然趨勢，根據經濟部最新核准的台商回流投資金額達5,370億元，今年會實現的投資金額達1,700億元，廠房辦公大樓興建熱絡將帶動民間投資、就業機會，支撐內需穩定。

另外，受訪專家預期台灣未來半年的進、出口皆轉好，吳明蕙分析，當中可能包含轉單效應，或是產線出口的調整，再加上專家預期新台幣相對美元轉弱，亦有助出口表現。至於長期利率、短期利率均預期走跌，顯示專家認為未來利率還可能再降。

國發會受Ifo委託發放問卷，於2019年7月期間，發放17份質性調查問卷，受訪者針對問項只就「好」、「滿意」、「壞」擇一回答，再合計回答「好」與「壞」兩選項之人數，將看「好」人數減去看「壞」人數後，除以總回答人數，再乘上100。

若為正值，表示較多受訪者認為正向或趨勢上升；若為負值，表示多為負向或趨勢下降；若為0，則表示整體持平。