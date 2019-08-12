親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

香港機場示威者陸續離開 示威者已少三分之二

Ifo調查：Q3台灣經濟氣候指標轉跌

2019-08-12 19:19經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

德國Ifo經濟研究院今（12）日發布第3季全球經濟氣候指標。報系資料照。
德國Ifo經濟研究院今（12）日發布第3季全球經濟氣候指標。報系資料照。
分享
德國Ifo經濟研究院今（12）日發布第3季全球經濟氣候指標。其中，台灣經濟現況續呈負值，經濟氣候指標轉跌9.1點至-21.8點，國發會指出，調查期間尚未發生美中紛爭新變數，實際情勢可能更弱。

國發會經濟發展處處長吳明蕙說明，雖然專家對台灣經濟仍然看壞，但國內需求持續在好轉，受訪專家對第3季國內資本支出指標終止連七季看壞，為19季來首次看好，攀九年高點，但卻對未來半年預期仍不如上季樂觀。

根據調查，專家對台灣第3季整體經濟、民間消費現況評估續呈「看壞」，而對資本支出則轉呈「好」，指數升至11.8點，反映美中貿易紛爭的效應，持續帶動台商移轉回台設廠投資。

但是，受訪專家對台灣六個月後各項經濟指標之預期，卻沒有上季樂觀，不但對「整體經濟」預期轉為持平，對「資本支出」也由上季35.3點大降為5.9點，對「民間消費」更是轉呈看壞，指數降至-5.9點。

雖然Ifo本次調查不包括8月川普宣布加徵關稅，但數據仍較上季轉跌，國發會分析，主因7月期間國際充斥不確定因素，包括日韓貿易戰、英國脫歐，以及外界觀望美中發展等；並指出，若加上美中新變數，恐使調查結果更悲觀，但同時也會推進台商加速調整佈局。

吳明蕙說，廠商多已認知到調整供應鏈布局是必然趨勢，根據經濟部最新核准的台商回流投資金額達5,370億元，今年會實現的投資金額達1,700億元，廠房辦公大樓興建熱絡將帶動民間投資、就業機會，支撐內需穩定。

另外，受訪專家預期台灣未來半年的進、出口皆轉好，吳明蕙分析，當中可能包含轉單效應，或是產線出口的調整，再加上專家預期新台幣相對美元轉弱，亦有助出口表現。至於長期利率、短期利率均預期走跌，顯示專家認為未來利率還可能再降。

國發會受Ifo委託發放問卷，於2019年7月期間，發放17份質性調查問卷，受訪者針對問項只就「好」、「滿意」、「壞」擇一回答，再合計回答「好」與「壞」兩選項之人數，將看「好」人數減去看「壞」人數後，除以總回答人數，再乘上100。

若為正值，表示較多受訪者認為正向或趨勢上升；若為負值，表示多為負向或趨勢下降；若為0，則表示整體持平。

國發會台商

相關新聞

電信三雄7月財報 台灣大獲利續稱霸

2019-08-12 19:29

12檔站穩季線績優股 法人抱抱

2019-08-12 14:42

台股尾盤翻黑 美中貿易戰添變數

2019-08-12 14:39

多空僵持 台股小跌22.13點收10,472

2019-08-12 13:47

金融股漲跌互見 兆豐金、第一金除息獨憔悴

2019-08-12 12:27

台股開低震盪整理 逼近10500點

2019-08-12 11:56

績效擊敗大盤 大咖操盤人選股10強

2019-08-12 11:22

逃命還是撿便宜 時間 空間都得再等等

2019-08-12 10:42

8月投資 國泰證：留意中國內需產業中長線布局機會

2019-08-12 10:34

12檔績優股 技術面領先大盤、評價面具優勢

2019-08-12 10:32

台股開盤跌2.7點

2019-08-12 09:16

美股與貿易戰牽動台股表現 外資動向受矚

2019-08-12 08:50

國際變數增加 台股短線波動恐擴大

2019-08-11 23:52

碎鏈受惠股／華邦電、晶技 買盤進駐

2019-08-11 22:34

碎鏈受惠股／旺宏、南亞科 旺季加持

2019-08-11 22:34

碎鏈受惠股／大立光、穩懋 拉貨強勁

2019-08-11 22:34

碎鏈受惠股／台積、日月光 接單火熱

2019-08-11 22:34

「碎鏈」受惠股 躍投資新寵

2019-08-11 22:34

逆勢創新高類股 布局優選

2019-08-11 22:32

短打標的 兩條件挑股

2019-08-11 22:32

健身三雄 漲相佳

2019-08-11 22:32

一周盤前解析／散熱、銅箔基板 聚光

2019-08-11 22:32

購買元大ETN 送好禮

2019-08-11 22:32

就市論勢／5G、工業電腦 題材熱

2019-08-11 22:24

三大健身概念股 法人喊買

2019-08-11 21:33

台股反攻 首選上半年優、下半年佳族群

2019-08-11 17:21

資金匯回專法15日上路 法人點名4大產業將受惠

2019-08-11 15:51

四IC設計廠 本周法說釋展望

2019-08-10 23:20

就市論勢／IC設計、PA 迎轉單利多

2019-08-06 23:50

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

金融股漲跌互見 兆豐金、第一金除息獨憔悴

2019-08-12 12:27

「碎鏈」受惠股 躍投資新寵

2019-08-11 22:34

敦南鎖漲停 逾百萬張買單搶不到

2019-08-12 10:31

短打標的 兩條件挑股

2019-08-11 22:32

三大健身概念股 法人喊買

2019-08-11 21:33

面板產業遇逆風 外資持續賣超群創友達

2019-08-12 13:51

碎鏈受惠股／旺宏、南亞科 旺季加持

2019-08-11 22:34

緯軟 Q2獲利 創新高

2019-08-11 22:23

碎鏈受惠股／華邦電、晶技 買盤進駐

2019-08-11 22:34

台股尾盤翻黑 美中貿易戰添變數

2019-08-12 14:39

亞太電減資逾34% 股價躺平鎖住

2019-08-12 11:26

12檔績優股 技術面領先大盤、評價面具優勢

2019-08-12 10:32

富邦金前七月EPS 4.13元 榮登金控獲利雙冠王

2019-08-12 16:59

國際變數增加 台股短線波動恐擴大

2019-08-11 23:52

12檔站穩季線績優股 法人抱抱

2019-08-12 14:42

十銓第2季每股虧0.83元 股價創上市來新低

2019-08-12 09:51

全民權證／TPK看俏 兩檔搶鏡

2019-08-11 22:42

健身三雄 漲相佳

2019-08-11 22:32

碎鏈受惠股／大立光、穩懋 拉貨強勁

2019-08-11 22:34

宏達電公布第2季財報 每股稅後虧損2.71元

2019-08-12 15:44

達爾溢價逾3成併購 敦南漲停鎖死

2019-08-12 14:42

系統整合廠 業績站高崗

2019-08-11 22:24

逆勢創新高類股 布局優選

2019-08-11 22:32

全球刮起茶飲風 日出茶太股價超越85度C

2019-08-12 12:09

多空僵持 台股小跌22.13點收10,472

2019-08-12 13:47

碎鏈受惠股／台積、日月光 接單火熱

2019-08-11 22:34

績效擊敗大盤 大咖操盤人選股10強

2019-08-12 11:22

和泰雙神車發威 上半年賺逾一個股本

2019-08-12 16:51

興櫃六尖兵 逆勢強彈

2019-08-11 22:36

和碩第2季表現優於預期 股價勁揚逾5%

2019-08-12 11:47

第一類接觸／裕日車兩路並進 獲利飆

2019-08-11 22:30

蘋果光加持 和碩Q3樂翻天

2019-08-12 14:41

台勝科第2季獲利減逾4成 股價一度破100元

2019-08-12 10:39

統一超商營收開紅盤 7月突破223億元大關！

2019-08-12 15:52

海外授權夥伴營收亮眼 寶齡富錦打強心針

2019-08-11 22:32

緯穎第2季賺近一個股本 凌巨轉虧為盈

2019-08-11 21:57

晶彩科上半年每股純益2.31元 陸訂單挹注

2019-08-11 22:25

法人買盤加持 茂迪股價強攻

2019-08-12 10:29

信錦 上半年EPS 3.3元

2019-08-11 22:24

資服股強勢 零壹登3年新高 凌群突破20元關卡

2019-08-12 14:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top