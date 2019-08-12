橋頭科學園區產學策進會成立 陳其邁：緊盯籌設進度

2019-08-12 18:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院副院長陳其邁今（12）日出席「台灣橋頭科學園區產學策進會」成立大會，陳其邁表示，他將會緊盯橋頭科學園區籌設進度，把握當前優勢及機會，加速高雄產業轉型。

陳其邁今日前往高雄，參與於中山大學舉辦的「台灣橋頭科學園區產學策進會」成立大會，會中中山大學邀集中鋼、中油、日月光、智崴等產業代表及南部地區各大專校院等20多個產官學界發起設立該策進會。

陳其邁致詞指出，他上午還在行政院特地找政委張景森及科技部瞭解橋頭科學園區進度，他每天都在盯科技部「請快一點」，相關經費去年就給了，今年卻還沒有動工，要求務必加速動工的腳步，加速園區設立進度。

陳其邁表示，未來更重要的是招商引資，包括邀請國際大廠如日月光等大型半導體廠進駐，也會請經濟部與科技部全力衝刺招商作業。

陳其邁表示，未來全球智慧運用與系統方面，從美中貿易戰在全球供應鏈的分工，台灣地理位置有絕佳優勢，台灣的中小企業和各種新創公司要能掌握優勢，提供相關服務，它們規模不大，產業型態在很多製造業及對台灣產業的銜接愈來愈有關係。

陳其邁指出，台灣之所以有那麼強的競爭力，除因過去幾年所累積的硬體製造的豐富經歷之外，更重要的是台灣資通訊產業人才非常多，在智慧運用、資通訊等軟硬體方面都有最傑出、最具競爭力的人才。