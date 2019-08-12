親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

反送中示威者塞爆機場 香港取消今日所有航班

欣寶總經理憂併購 率下屬竊頎邦機密集體跳槽

主計總處：6月總薪資為48,286元 年減0.44%

2019-08-12 16:22經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

主計總處今（12）日公布6月薪資概況，全體受雇員工經常性薪資平均為41,782元，年增2.38%，反映基本工資調漲，年增率仍維持在2%以上。若加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資為48,286元，年減0.44%。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨指出，受到景氣擴張力道趨緩影響，今年以來，廠商發放績效獎金的態度沒有往年積極，1到6月總薪資平均56,870元，年增1.61%，為近三年同期最低。

就行業別經常性薪資變動觀察，不動產業因部分廠商本月業績較佳，月增2.37% 較高；營建工程業則因本月工作日數較少，月減 2.01%。

總薪資部分，電力及燃氣供應業、礦業及土石採取業受部分廠商上月發放績效獎金影響，分別月減 60.51%、51.38%較高，另金融及保險業、電子零組件製造業亦減 21.38%、11.38%，用水供應及污染整治業則因部分廠商本月發放績效獎金影響，月增 68.05%。

若考量物價因素，今年1至6月的「實質性經常性薪資」平均為40,743元，仍然不及15年前的水準，2004年同期的實質性經常性薪資平均為40,803元薪資成長幅度仍還沒趕上物價攀升的速度。

主計總處說明，「薪資」指的是廠商支付員工的工作報酬，包括本薪、按月津貼等俗稱月薪的經常性薪資，以及年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金和加班費等非經常性薪資，二者加計為總薪資，計入物價影響後的數據就是「實質」薪資。

薪資加班費

相關新聞

6月經常性薪資4萬1782元 後續關注景氣趨緩影響

2019-08-12 16:41

1～6月總薪資年增1.61％ 創近3年新低

2019-08-12 16:41

調查：女性擔任CIO等技術管理職 連續二年僅12％

2019-08-12 15:51

國泰8月投資氣象 看好美元、黃金

2019-08-12 14:42

團結工聯要求基本工資至少漲5％ 資方：勿超過3％

2019-08-12 14:38

傷病辭職退保 仍可請領勞保傷病給付

2019-08-12 14:17

勞保傷病給付 住院不一定能領

2019-08-12 14:16

騰輝-KY攻高階有成 全年EPS再拚優於去年

2019-08-12 13:25

Ifo：台灣經濟指標第3季轉跌 專家看好資本支出

2019-08-12 13:24

聯準會降息 鎖住美元高利趁現在

2019-08-12 13:08

網路學習更有保障 定型化契約預計明年3月正式實施

2019-08-12 11:48

台商回流、轉單效應？ 勞團：基本工資至少應調漲5%

2019-08-12 11:45

Q2電腦及資訊服務業年增11.4％ 創歷年單季第3高

2019-08-12 11:34

影／團結工聯爭調基本薪 批物價漲薪水不漲

2019-08-12 11:33

租賃業第2季營業額339億元 歷年單季最高

2019-08-12 10:28

電腦及資訊服務業第2季營業額達892億 歷年單季第3高

2019-08-12 10:03

和大下半年業績看逐季成長 電動車訂單回溫

2019-08-12 09:19

經濟部再推綠能補助 原住民地區示範獎勵最高千萬

2019-08-12 06:02

財政大擴張 明年總預算增逾5%

2019-08-11 23:47

刺激內需 各部會出招

2019-08-11 23:40

拉動經濟 公建要扮火車頭

2019-08-11 23:40

名家觀點／從台商回流 看見台灣轉型契機

2019-08-11 22:49

本周指標／美CPI呈現溫和態勢

2019-08-11 22:34

未來一周大代誌

2019-08-11 15:12

難保2 主因貿易戰、傳產衰退達雙位數

2019-08-11 13:26

經濟下行風險增 降息已成央行選項

2019-08-11 13:26

今年經濟成長率 保2有難度

2019-08-11 13:11

國際油價走跌 龔明鑫：電費上漲壓力不大

2019-08-11 11:20

發展綠能創造財源 中央盼地方政府扮積極溝通者

2019-08-11 11:19

催生太陽光電 三級協調機制11月上路

2019-08-11 11:18

中國5鋼品課反傾銷平衡稅 財政部最快9月底定案

2019-08-11 11:13

低檔持有 央行黃金儲備賺4698億

2019-08-10 00:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

「最佛心企業」生育補助每胎5萬 還幫償債無息慢慢還

2019-08-11 21:31

禁令暫緩將到期 華為擴大對台廠拉貨

2019-08-11 23:33

半導體景氣 預告觸底反彈

2019-08-11 23:34

全球1000大銀行 中信銀躍148名

2019-08-11 23:51

貿易戰效應 鴻海集團擴越南產能

2019-08-12 00:08

全球銀行排名 中信前進至148名

2019-08-11 23:25

國發基金認購50億 台企銀私募拚9月完成

2019-08-11 23:25

業務開放 電支變小型銀行

2019-08-11 23:25

記憶體漲勢受阻 牽動台廠

2019-08-12 00:03

陸鋼漲價 中鋼Q4盤價看升

2019-08-11 23:34

華為禁令倒數 台廠急單湧入

2019-08-11 23:44

財政大擴張 明年總預算增逾5%

2019-08-11 23:47

陸客不來衝擊擴大 銀行限縮飯店業融資

2019-08-11 23:33

北醫攜交大 找到抗乳癌密碼

2019-08-11 23:23

鴻海集團聯手陸廠 制定5G+8K標準

2019-08-12 00:06

多少人的工作將被AI取代？ 全球高階主管這樣看

2019-08-12 11:16

夏普新手機 16日在台亮相

2019-08-12 00:06

銀行怕踩雷…提高風險控管

2019-08-11 23:29

朱士廷專訪／永豐金邁向獲利百億俱樂部

2019-08-11 22:47

遠航換新制服 走太空科技風

2019-08-12 12:50

細胞治療兩大案 有望過關

2019-08-11 23:23

台系面板三雄 衝車用面板

2019-08-12 11:43

金管會擬開放…紅利點數整合 電支業將加入

2019-08-11 23:54

點數大串聯 讓消費者更黏

2019-08-11 23:25

中鋼月月開盤 將更接地氣

2019-08-11 23:30

四電子票證機構 搶電支業務

2019-08-11 23:25

台商回流、轉單效應？ 勞團：基本工資至少應調漲5%

2019-08-12 11:45

名家觀點／從台商回流 看見台灣轉型契機

2019-08-11 22:49

朱士廷專訪／他，帶艦隊衝出暴風圈

2019-08-11 22:47

香港反送中號召罷工 金管會：國銀在當地都正常營業

2019-08-12 15:26

經濟部再推綠能補助 原住民地區示範獎勵最高千萬

2019-08-12 06:02

營所稅暫繳申報 下月開跑

2019-08-11 22:19

遠航空姐制服換新裝 攜手方國強充滿未來感

2019-08-12 12:14

和大下半年業績看逐季成長 電動車訂單回溫

2019-08-12 09:19

頎邦7月營收單月新高 今年獲利拚歷史次高

2019-08-12 09:49

刺激內需 各部會出招

2019-08-11 23:40

貿協前進越南海防 力促最大民營企業VinGroup與台合作

2019-08-12 06:02

產業新鮮事／懷特新藥 通過美審查

2019-08-11 23:23

違約金收入 有條件課營業稅

2019-08-11 22:19

愛立信調查：5G普及速度超出預期

2019-08-12 13:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top