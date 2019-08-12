主計總處：6月總薪資為48,286元 年減0.44%

2019-08-12 16:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



主計總處今（12）日公布6月薪資概況，全體受雇員工經常性薪資平均為41,782元，年增2.38%，反映基本工資調漲，年增率仍維持在2%以上。若加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資為48,286元，年減0.44%。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨指出，受到景氣擴張力道趨緩影響，今年以來，廠商發放績效獎金的態度沒有往年積極，1到6月總薪資平均56,870元，年增1.61%，為近三年同期最低。

就行業別經常性薪資變動觀察，不動產業因部分廠商本月業績較佳，月增2.37% 較高；營建工程業則因本月工作日數較少，月減 2.01%。

總薪資部分，電力及燃氣供應業、礦業及土石採取業受部分廠商上月發放績效獎金影響，分別月減 60.51%、51.38%較高，另金融及保險業、電子零組件製造業亦減 21.38%、11.38%，用水供應及污染整治業則因部分廠商本月發放績效獎金影響，月增 68.05%。

若考量物價因素，今年1至6月的「實質性經常性薪資」平均為40,743元，仍然不及15年前的水準，2004年同期的實質性經常性薪資平均為40,803元薪資成長幅度仍還沒趕上物價攀升的速度。

主計總處說明，「薪資」指的是廠商支付員工的工作報酬，包括本薪、按月津貼等俗稱月薪的經常性薪資，以及年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金和加班費等非經常性薪資，二者加計為總薪資，計入物價影響後的數據就是「實質」薪資。