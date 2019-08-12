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企業接班避免爭產善用傳承工具 會計師說這招最好

2019-08-12 15:51經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

56%的台灣家族企業掌權者目前為第一代，60歲以上的掌權者占45%，企業傳承是台灣許多家族企業普遍面臨到的課題，會計師表示，家族股權傳承的方式主要分為生前贈與及未來繼承，各有優缺點，為避免子孫爭產撕破臉，不妨透過信託規劃，減少紛爭，又能鞏固經營權

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務副總經理歐陽泓表示，家族企業的創業者總是希望「家族永續、基業長青」，然而要實現這樣的願望，必須要有縝密的規劃，同時兼顧家族成員以及企業接班經營者身處的角色，透過制度化的方式，妥善運用股權架構、信託、家族憲法等在國外行之有年的工具，依照最適合二代的方式，逐步交棒給下一代。

歐陽泓舉例，家族股權傳承的方式主要分為生前贈與及未來繼承，「生前贈與」的優點是下一代擁有財力，且不用考慮民法特留分，但缺點是財產贈與後，無法後悔收回；下一代可任意處分，且會因受贈人數多而股權分散。「未來繼承」的優點是上一代於生前擁有財產掌控權，但缺點則是下一代繼承後，將任意處分；股權因繼承人數多而分散，以及需考慮民法特留分。

歐陽泓建議，家族企業可以透過信託規劃，將股權之表彰的經營決策權與財產受益權，予以分離，既可鞏固企業經營權，貫徹委託人意志、明確分配權利，又能解決剩餘財產分配與繼承問題，避免家族紛爭及爭產，並且照顧及激勵家族成員。

經營權資誠創業

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