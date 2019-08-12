家族企業接班 傳承工具有哪些？

2019-08-12 15:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



許多台灣中小企業正面臨交棒課題，根據資誠最新調查，56%的台灣家族企業掌權者目前為第一代，60歲以上的掌權者占45%，如何將其經營理念、人脈及資源傳承給家族接班梯隊，已是其責無旁貸且迫在眉睫的任務。

新北市政府今（12）日主辦「二代接班之創新轉型-家族企業傳承與經營」講座，資誠稅務法律服務副總經理歐陽泓表示，家族企業的創業者總是希望「家族永續、基業長青」，但要實現這樣的願望，必須要有縝密的規劃，同時兼顧家族成員以及企業接班經營者身處的角色，透過制度化的方式，妥善運用股權架構、信託、家族憲法等在國外行之有年的工具，逐步交棒給下一代。

歐陽泓舉例，家族股權傳承的方式主要分為生前贈與及未來繼承，「生前贈與」的優點是下一代擁有財力，且不用考慮民法特留分，但缺點是財產贈與後，無法後悔收回；下一代可任意處分，且會因受贈人數多而股權分散。

至於「未來繼承」，優點是上一代於生前擁有財產掌控權，缺點則是下一代繼承後，將任意處分；股權因繼承人數多而分散，以及需考慮民法特留分。

歐陽泓建議，家族企業可以透過信託規劃，將股權之表彰的經營決策權與財產受益權予以分離，既可鞏固企業經營權，貫徹委託人意志、明確分配權利，又能解決剩餘財產分配與繼承問題，避免家族紛爭及爭產，並且照顧及激勵家族成員。