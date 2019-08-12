Ifo看壞台灣經濟現況 下半年也難好轉

2019-08-12 13:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



德國Ifo經濟研究院公布，第3季全球經濟氣候指標（World Economic Climate）持續下跌，從上季-2.4點下降至-10.1點，受訪專家對經濟現況及六個月後經濟預期的評價顯著下降。至於台灣情勢，經濟氣候指標也下降9.1點，對經濟現況評價續呈「壞」，對未來六個月後的預期則由上季的「轉好」降至「持平」。

Ifo指出，主要國家貿易情勢緊張，對全球經濟產生相當不利的負面影響，致使整體成長動能轉趨保守。

根據Ifo今年第3季對全球116個國家、1,173位專家進行世界經濟調查（ WES）顯示，全球經濟氣候指標由上季-2.4點降至-10.1點。其中，對現況評價由上季的正向趨勢轉呈負向趨勢，減為-5.4點，續較上季減少6.8點。

對六個月後預期為-14.7點，較上季減少8.6點，顯示受到全球貿易爭端影響，專家對全球經濟看法轉趨保守。受訪者預期，世界貿易擴張將明顯減弱，民間消費及企業投資將更弱化。

另一方面，本季受訪專家針對台灣調查結果，顯示經濟氣候指標續為負值，且下降9.1點。其中對整體經濟、民間消費現況評估續呈「壞」，而資本支出則轉呈「好」。

預期台灣未來六個月後的表現，整體經濟將由上季的「轉好」降為「持平」，資本支出續呈「轉好」；民間消費則由上季的「轉好」降為「轉壞」，顯示專家對下半年國內經濟轉呈保守態度。

此外，受訪專家預期未來半年我國進、出口皆轉好，美元相對新台幣轉呈升值，預期物價將走升，長、短期利率將走跌，股價水準則呈下跌。

國發會強調，受到美中貿易摩擦紛擾，全球經貿動能減弱，影響我國外需表現，今年成長模式主要以內需帶動。