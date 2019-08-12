Ifo：台灣經濟指標第3季轉跌 專家看好資本支出

2019-08-12 13:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



德國Ifo經濟研究院今（12）日發布第3季全球經濟氣候指標。其中，台灣經濟現況續呈負值，經濟氣候指標轉跌9.1點至-21.8點，國發會提醒，本次調查未納入美中近期新變數，實際情勢可能更弱，但國內需求持續在好轉，受訪專家對國內資本支出指標終止連七季看壞。

在全球方面，第3季全球經濟氣候指標也轉為走跌，從上季-2.4點降至-10.1點；Ifo指出，主要國家貿易情勢緊張，對全球經濟產生相當不利的負面影響。

台灣方面，受訪專家對第3季整體經濟、民間消費現況評估續呈「看壞」，而對資本支出則轉呈「好」，終止連續七季看壞，指數升至11.8點，反映美中貿易紛爭的效應，持續帶動台商移轉回台設廠投資。

國發會經濟發展處處長吳明蕙強調，台灣的內需持續在好轉，經濟部最新核准的台商回流案件數達106家，投資金額達5,370億元，今年會實現的投資金額達1,700億元，廠房辦公大樓興建熱絡將帶動民間投資、就業機會，支撐內需穩定。

雖然本次調查不包含8月美中紛爭的新變數，但專家對台灣六個月後之預期，卻沒有上季好，不但對台灣整體經濟預期轉為持平，對資本支出也由上季35.3點大降為5.9點，對民間消費指標更是轉呈-5.9。

Ifo調查期間在7月，未包含8月貿易戰的新變數，確實可能會影響信心，實際走勢可能更弱。但吳明蕙認為，其實推進了許多還在觀望的業者，廠商多已認知到調整供應鏈佈局是必然的趨勢。

吳明蕙指出，受美中貿易摩擦紛擾，全球經貿動能減弱，影響我國外需表現，今年成長模式主要以內需帶動；受惠於主要半導體業者調高資本支出、台商回台投資成效漸顯等；再加上政府公共建設及前瞻基礎建設計畫落實，有助於國內投資動能的提升。

另外，吳明蕙分析，受訪專家預期台灣未來半年的進、出口皆轉好，當中可能包含轉單效應，或是產線出口的調整，再加上專家預期新台幣相對美元轉弱，亦有助出口表現。至於長期利率、短期利率均預期走跌，顯示專家認為未來利率還可能再下降。

國發會說明，受Ifo委託協助發放問卷調查，於2019年7月期間，共發放17份質性調查問卷，受訪者針對問項只需就「好」、「滿意」、「壞」擇一回答，再合計回答「好」與「壞」兩選項之人數，將看「好」人數減去看「壞」人數後，除以總回答人數，最後再乘上100。