網路學習更有保障 定型化契約預計明年3月正式實施

2019-08-12 11:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



因應網際網路教學日益普及，消保處今（12）日召開記者會表示，已審議通過經濟部所研擬的「網際網路教學服務定型化契約應記載及不得記載事項」，明定不得記載預付費用購買點數或堂數的使用期限，及企業經營者不得以自動續約扣款方式延長契約，經濟部將於近日公告，宣導期半年，預計明年3月正式上路。

消保處提醒，消費者於簽約前可先試聽或試閱，考量是否符合自身需求，並應審閱契約內容及退費條款，與「網際網路教學服務定型化契約應記載及不得記載事項」規定有無未合，如有未合，可請求業者修改或拒絕簽約，以維護自身權益。

同時，消保處也呼籲提供網際網路教學服務業者，所提供的服務契約內容應符合「網際網路教學服務定型化契約應記載及不得記載事項」規定，倘契約內容與規定未合，經令限期改正而屆期不改正者，主管機關可依消保法第56條之1規定處罰，處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，經再次令其限期改正而屆期不改正者，處新台幣5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

消保處進一步指出，避免企業經營者提供消費者以「優惠價格」購買主服務課程，退費又以「原價」計算已使用的課程比例，「網際網路教學服務定型化契約應記載及不得記載事項」則明定契約授權使用費為雙方約定的優惠價格，以保障消費者退費權益。

此外，該定型化契約並明定賦予消費者貸款償還的抗辯機制。消保處指出，付款方式如為企業經營者居間介紹簽訂消費借貸契約，企業經營者無法提供服務時，消費者可檢附文件申請止付貸款餘額。雙方如終止或解除本契約，消費借貸契約亦同時終止或解除。同時，企業經營者不得將其與消費者簽訂的消費借貸契約（價金請求權）讓與第三人。

同時，該定型化契約也明定服務品質瑕疵消費者得主張賠償或終止契約，且瑕疵情節重大達三次以上且未修復更正，消費者得請求終止契約退費，並加計違約金。且 企業經營者應負擔履約保證責任，消保處指出，授權使用費預付期間逾一年且預付金額超過新台幣5萬元者，就超過金額部分，企業經營者應提供信託、金融機構、同業互保或公會聯保等履約保證。

消保處指出，針對網際網路教學服務，未來消費者也可隨時通知終止契約，退費方式得約定按已提供服務比例結算，或按定期定額（階梯式退費）方式退費返還。