親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

陳宏昌諷韓國瑜吃喝玩樂抱女人 韓辦：3天內不道歉提告

網路學習更有保障 定型化契約預計明年3月正式實施

2019-08-12 11:48經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

因應網際網路教學日益普及，消保處今（12）日召開記者會表示，已審議通過經濟部所研擬的「網際網路教學服務定型化契約應記載及不得記載事項」，明定不得記載預付費用購買點數或堂數的使用期限，及企業經營者不得以自動續約扣款方式延長契約，經濟部將於近日公告，宣導期半年，預計明年3月正式上路。

消保處提醒，消費者於簽約前可先試聽或試閱，考量是否符合自身需求，並應審閱契約內容及退費條款，與「網際網路教學服務定型化契約應記載及不得記載事項」規定有無未合，如有未合，可請求業者修改或拒絕簽約，以維護自身權益。

同時，消保處也呼籲提供網際網路教學服務業者，所提供的服務契約內容應符合「網際網路教學服務定型化契約應記載及不得記載事項」規定，倘契約內容與規定未合，經令限期改正而屆期不改正者，主管機關可依消保法第56條之1規定處罰，處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，經再次令其限期改正而屆期不改正者，處新台幣5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

消保處進一步指出，避免企業經營者提供消費者以「優惠價格」購買主服務課程，退費又以「原價」計算已使用的課程比例，「網際網路教學服務定型化契約應記載及不得記載事項」則明定契約授權使用費為雙方約定的優惠價格，以保障消費者退費權益。

此外，該定型化契約並明定賦予消費者貸款償還的抗辯機制。消保處指出，付款方式如為企業經營者居間介紹簽訂消費借貸契約，企業經營者無法提供服務時，消費者可檢附文件申請止付貸款餘額。雙方如終止或解除本契約，消費借貸契約亦同時終止或解除。同時，企業經營者不得將其與消費者簽訂的消費借貸契約（價金請求權）讓與第三人。

同時，該定型化契約也明定服務品質瑕疵消費者得主張賠償或終止契約，且瑕疵情節重大達三次以上且未修復更正，消費者得請求終止契約退費，並加計違約金。且 企業經營者應負擔履約保證責任，消保處指出，授權使用費預付期間逾一年且預付金額超過新台幣5萬元者，就超過金額部分，企業經營者應提供信託、金融機構、同業互保或公會聯保等履約保證。

消保處指出，針對網際網路教學服務，未來消費者也可隨時通知終止契約，退費方式得約定按已提供服務比例結算，或按定期定額（階梯式退費）方式退費返還。

網際網路新台幣經濟部

相關新聞

台商回流、轉單效應？ 勞團：基本工資至少應調漲5%

2019-08-12 11:45

租賃業第2季營業額339億元 歷年單季最高

2019-08-12 10:28

電腦及資訊服務業第2季營業額達892億 歷年單季第3高

2019-08-12 10:03

和大下半年業績看逐季成長 電動車訂單回溫

2019-08-12 09:19

Q2電腦及資訊服務業年增11.4％ 創歷年單季第3高

2019-08-12 11:34

影／團結工聯爭調基本薪 批物價漲薪水不漲

2019-08-12 11:33

經濟部再推綠能補助 原住民地區示範獎勵最高千萬

2019-08-12 06:02

財政大擴張 明年總預算增逾5%

2019-08-11 23:47

刺激內需 各部會出招

2019-08-11 23:40

拉動經濟 公建要扮火車頭

2019-08-11 23:40

名家觀點／從台商回流 看見台灣轉型契機

2019-08-11 22:49

本周指標／美CPI呈現溫和態勢

2019-08-11 22:34

未來一周大代誌

2019-08-11 15:12

難保2 主因貿易戰、傳產衰退達雙位數

2019-08-11 13:26

經濟下行風險增 降息已成央行選項

2019-08-11 13:26

今年經濟成長率 保2有難度

2019-08-11 13:11

國際油價走跌 龔明鑫：電費上漲壓力不大

2019-08-11 11:20

發展綠能創造財源 中央盼地方政府扮積極溝通者

2019-08-11 11:19

催生太陽光電 三級協調機制11月上路

2019-08-11 11:18

中國5鋼品課反傾銷平衡稅 財政部最快9月底定案

2019-08-11 11:13

台灣暴紅品牌被「山寨」 只因當初省3千元？

2019-08-11 10:00

低檔持有 央行黃金儲備賺4698億

2019-08-10 00:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

「最佛心企業」生育補助每胎5萬 還幫償債無息慢慢還

2019-08-11 21:31

禁令暫緩將到期 華為擴大對台廠拉貨

2019-08-11 23:33

半導體景氣 預告觸底反彈

2019-08-11 23:34

貿易戰效應 鴻海集團擴越南產能

2019-08-12 00:08

全球1000大銀行 中信銀躍148名

2019-08-11 23:51

新手買保單 金管會提醒三件事

2019-08-11 14:37

業務開放 電支變小型銀行

2019-08-11 23:25

記憶體漲勢受阻 牽動台廠

2019-08-12 00:03

國發基金認購50億 台企銀私募拚9月完成

2019-08-11 23:25

全球銀行排名 中信前進至148名

2019-08-11 23:25

財政大擴張 明年總預算增逾5%

2019-08-11 23:47

陸客不來衝擊擴大 銀行限縮飯店業融資

2019-08-11 23:33

民營金控前7月獲利 國泰金賺破400億元暫居冠

2019-08-11 12:27

華為禁令倒數 台廠急單湧入

2019-08-11 23:44

全球千大銀行 中信銀連3年穩居台灣龍頭

2019-08-11 13:26

鴻海集團聯手陸廠 制定5G+8K標準

2019-08-12 00:06

貿協前進越南海防 最大民營企業與我企業合作

2019-08-11 12:46

陸鋼漲價 中鋼Q4盤價看升

2019-08-11 23:34

未來一周大代誌

2019-08-11 15:12

夏普新手機 16日在台亮相

2019-08-12 00:06

銀行怕踩雷…提高風險控管

2019-08-11 23:29

北醫攜交大 找到抗乳癌密碼

2019-08-11 23:23

朱士廷專訪／永豐金邁向獲利百億俱樂部

2019-08-11 22:47

台灣之星搶標5G「砲火猛」？賴弦五：英譯是help

2019-08-11 13:27

台灣形象展首度移師河內 三天湧1.8萬人次

2019-08-11 12:19

細胞治療兩大案 有望過關

2019-08-11 23:23

經濟下行風險增 降息已成央行選項

2019-08-11 13:26

雙鴻董座林育申創業路 要從進香團說起

2019-08-11 13:27

難保2 主因貿易戰、傳產衰退達雙位數

2019-08-11 13:26

中鋼月月開盤 將更接地氣

2019-08-11 23:30

金管會擬開放…紅利點數整合 電支業將加入

2019-08-11 23:54

點數大串聯 讓消費者更黏

2019-08-11 23:25

四電子票證機構 搶電支業務

2019-08-11 23:25

名家觀點／從台商回流 看見台灣轉型契機

2019-08-11 22:49

經濟部再推綠能補助 原住民地區示範獎勵最高千萬

2019-08-12 06:02

朱士廷專訪／他，帶艦隊衝出暴風圈

2019-08-11 22:47

多少人的工作將被AI取代？ 全球高階主管這樣看

2019-08-12 11:16

貿協前進越南海防 力促最大民營企業VinGroup與台合作

2019-08-12 06:02

刺激內需 各部會出招

2019-08-11 23:40

從不懂酒到開酒莊 凃俊光曾赴法1個月練舌功

2019-08-11 13:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top