台商回流、轉單效應？ 勞團：基本工資至少應調漲5%

2019-08-12 11:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



周三勞動部就要召開基本工資審議委員會，今（12）日上午由10多個產業總工會組成的團結工聯，來到勞動部舉行記者會。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 周三勞動部就要召開基本工資審議委員會，今（12）日上午由10多個產業總工會組成的團結工聯，來到勞動部舉行記者會，要求基本工資今年至少要調漲5%，並且反對外勞工資與基本工資脫鉤，同時呼籲勞動部應就「最低工資法」立法，儘速進行政策辯論。

對此，勞動部勞動條件及就業平等司專委王金蓉指出，8月14日召開的「基本工資審議委員會」，將有勞、資、學、政等各界共22位委員，會中將衡酌企業的經營、勞動情勢與經濟發展等情況，審慎檢討基本工資，並經充分溝通、討論而決定。

此外，王金蓉也表示，就現行法令規定，外籍移工在台灣工作，工資應同受基本工資的保障。國際勞工公約及國外相關勞動法規，亦未允許外籍移工另定較低工資的規定。

團結工聯秘書長黃育德指出，根據「107年最低生活標準乘以就業扶養比」來計算，107年的最低生活標準為新台幣1萬3581元乘以就業扶養比2.15，基本工資如要一次漲足，月薪要2萬9199元、時薪則要169元。

黃育德進一步表示，資方口口聲聲說經濟成長受到美中貿易戰衝擊影響，但政府卻也表示，台商回流和轉單效應下，提升基本工資會刺激民間消費。因此，團結工聯今年提出基本工資調漲5%的訴求。

工商團體等資方代表日前則已明確表示，不希望調漲基本工資，「能不調就不調」，但如果真要調，也希望調漲幅度不要超過3%。

宜蘭縣產業總工會理事長呂學民則指出，基本工資一定要考量「物價因素」，他以宜蘭為例指出，雪隧自民國96年底通車後，當地物價已飛漲超過五成，但目前宜蘭領基本工資的勞工還是相當多。呂學民說，他爸爸那一輩可能一個人的薪水就可以養至少4個小孩的六口之家，但現在卻可能是雙薪家庭都還養不起一個孩子。

同時，團結工聯今日也呼籲勞動部應就「最低工資法」立法，儘速進行政策辯論，這才是對勞工有利的方向。對此，王金蓉回應表示，勞動部已針對《最低工資法》陸續召開座談會及公聽會，並通盤考量各界意見及我國國情後，已擬具草案條文，並已於108年5月29日陳報行政院審查中。