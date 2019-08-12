Q2電腦及資訊服務業年增11.4％ 創歷年單季第3高

2019-08-12 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



經濟部統計處今天公布2019年第2季電腦及資訊服務業營業額為892億元，創歷年單季第3高，年增達11.4%，其中電腦程式設計業661億元，年增10.1%，主因電腦及伺服器軟硬體、通訊技術及資訊安全等多元整合服務增加，加以網路數據交換應用需求成長所致。

統計處指出，電腦及資訊服務業中的資訊服務業231億元，為歷年單季次高，主因網站管理、應用軟體服務提升，及交友社群平台之廣告效益等業績成長，致營收年增15.2%。

專業技術服務業第2季營業額則為799億元，年減2.6%，統計處表示，其中攝影業因上年同期影像輸出業績成長，及婚紗攝影業者積極參展促銷，比較基數較高所致，營收年減15.7%；專門設計業因室內空間、展覽會場及工業設計接案量減少，年減4.9%；廣告業及市場研究業因電視行銷廣告及戶外廣告等業務量減少，年減2.2%；管理顧問業203億元，為歷年同季最高，主因企業經營、產業生產及財務管理之顧問諮詢業務成長，不過去年同期研發服務比較基數較高，抵銷部分增幅，僅年增0.3%。