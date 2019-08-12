租賃業第2季營業額339億元 歷年單季最高

2019-08-12 10:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



根據經濟部統計，今年第2季租賃業營業額339億元，為歷年單季最高，年增3.6%。其中，運輸工具租賃業223億元，也是歷年單季新高，主因企業用戶與旅遊的租車服務需求增加，以及汽車租賃業者優惠活動奏效，帶動營收成長6.7%。

經濟部指出，第2季租賃業營業額刷新歷年單季最高紀錄，除了運輸工具租賃業表現亮眼，個人及家庭用品租賃業也因家庭用品、駐點語音導覽用品及休閒娛樂用品出租業績成長，年增2.4%；機械設備租賃業雖工業用機械設備租用需求增加，但營造用及辦公用機械設備出租業績下降，年減2.6%。

另一方面，電腦及資訊服務業營業額892億元，為歷年單季第3高，年增11.4%。其中，電腦程式設計業661億元，年增10.1%，主因電腦及伺服器軟硬體、通訊技術及資訊安全等多元整合服務增加，加上網路數據交換應用需求成長所致。

資訊服務業231億元，為歷年單季次高，主因網站管理、應用軟體服務提升，以及交友社群平台的廣告效益等業績成長，營收年增15.2%。

至於專業技術服務業營業額799億元，年減2.6%，其中攝影業因為去年同期影像輸出業績成長，及婚紗攝影業者積極參展促銷，比較基數較高，營收年減15.7%；專門設計業因室內空間、展覽會場及工業設計接案量減少，年減4.9%。