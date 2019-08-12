電腦及資訊服務業第2季營業額達892億 歷年單季第3高

2019-08-12 10:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



經濟部統計處今（12）日公布108年第2季電腦及資訊服務業、專業技術服務業及租賃業營業額。其中，在電腦及資訊服務業部分，營業額892億元，為歷年單季第三高，年增加11.4%。

經濟部統計處進一步指出，其中電腦程式設計業661億元，年增10.1%，主因電腦及伺服器軟硬體、通訊技術及資訊安全等多元整合服務增加，加以網路數據交換應用需求成長所致。資訊服務業231億元，為歷年單季次高，主因網站管理、應用軟體服務提升，及交友社群平台之廣告效益等業績成長，致營收年增15.2%。

在專業技術服務業部分，依據經濟部統計處的調查顯示，其營業額達799億元，年減2.6%，其中攝影業因上年同期影像輸出業績成長，及婚紗攝影業者積極參展促銷，比較基數較高所致，營收年減15.7%。

其中，專門設計業因室內空間、展覽會場及工業設計接案量減少，年減4.9%；廣告業及市場研究業因電視行銷廣告及戶外廣告等業務量減少，年減2.2%；管理顧問業203億元，為歷年同季最高，主因企業經營、產業生產及財務管理的顧問諮詢業務成長，只是上年同期研發服務比較基數較高，抵銷部分增幅，僅年增0.3%。

此外，在租賃業部分，經濟部統計處指出，今年第2季的營業額達339億元，為歷年單季最高，年增3.6%，其中運輸工具租賃業223億元，為歷年單季新高，主因企業用戶與旅遊的租車服務需求增加，以及汽車租賃業者優惠活動奏效，帶動營收成長6.7%。