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經濟部再推綠能補助 原住民地區示範獎勵最高千萬

2019-08-12 06:02聯合報 記者張語羚╱即時報導

再生能源發展條例》今年5月於立法院三讀通過，緊接著11月1日將正式上路，經濟部能源局組長陳崇憲指出，為符合法規要求，須於原住民地需設置再生能源，因此在既有的原住民地區綠能補助要點下，推出示範獎勵計畫，分階段補助全台46個原住民地區的鄉鎮公所，調查及規劃費用最高200萬元，設置綠能設施最高補助1千萬元。

《再生能源發展條例》中明定，2025年再生能源需達2700萬瓩，且「對於合作社、社區公開募集之公民電廠或設置於原住民族地區之再生能源發電設備及儲能設備，中央主管機關得基於示範之目的，於一定期間內，給予相關獎勵。」

因此，經濟部在今年7月底預告「原住民地區參與再生能源設置示範獎勵辦法」草案，陳崇憲表示，將鎖定全台原住民地區的鄉鎮公所，分階段給予獎勵經費，第一階段為規劃評估，最高給予200萬元；第二階段執行設置，則是最高1千萬元，且不得超過再生能源發電設備經費的20％。

事實上，最新出爐的獎勵辦法，與去年能源局推出的「原住民地區參與再生能源設置補助作業要點」幾乎沒有太大差異，甚至可以說是「完全一樣」，陳崇憲指出，補助作業要點是在《再生能源發展條例》通過前先行上路，不過由於原住民地區鄉鎮公所多持觀望態度，因此最終全台原住民地區55個鄉鎮公所，僅有9個在截止前申請。

幾乎在一年內，能源局接連推出兩個幾乎一樣的案子，是否有浪費公帑之嫌？陳崇憲表示，兩個案子雖說幾乎一樣，但是最新推出的示範獎勵辦法規定，已獲得補助作業要點補助的9個鄉鎮公所，不得再申請。

換言之，符合示範獎勵辦法申請資格的僅有46個鄉鎮公所，陳崇憲強調，如此一來兩個案子就不會互相牴觸，示範獎勵計畫甚至還符合《再生能源發展條例》的規定，不過目前原住民地區的再生能源發展，都還在調查、規劃階段，尚未有任何案子進入第二階段。

最新的「原住民地區參與再生能源設置示範獎勵辦法」草案，則是於今年7月底推出，預計9月底預告完成後，最快10月將推出，規劃實施期為3年。

再生能源原住民經濟部

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