未來一周大代誌
國內焦點
8/12
主計總處發布6月受僱員工薪資與平均工時
台大創創中心企業外部創新成長論壇
資誠「二代接班之創新轉型-家族企業傳承與經營」講座
華南銀行贊助中華足協簽約記者會
愛立信行動趨勢報告記者會
8/13
交通部鐵道局記者會
8/14
上市櫃公司第2季財報公告截止日
勞動部舉行基本工資審議委員
建構臺灣5G創新應用發展環境研討會
花旗與賽珍珠推廣親子理財成果記者會
富達全球多重資產收益基金上市記者會
大飲財報重行公告申報期限最後一天
8/15
勞動部發布6月勞工保險統計
《境外資金匯回管理運用及課稅條例》上路
櫃檯中心「聚焦指數商品投資」講座
彰銀「彰顯活力show健康」活動成果
發表暨頒獎儀式
8/16
主計總處發布國內生產毛額及經濟預測
主計總處發布國民所得統計
合勤集團30周年慶
台股行事曆
法人說明會 佳世達、亞光、晶心科、致新、信義
富櫃200業績發表會 由田、鐿鈦、醫揚
除權息 科妍、台新金、新唐、泰鼎-KY、日盛金、群益證、鋼聯、中揚光
新股掛牌 台新全球AI ETF
增資股上市 環宇-KY
8/13
法人說明會 英業達、廣達、神基、欣興、力旺、中磊、中美晶、迅杰、定穎、樺漢、神盾、中信金
證交所外國上市公司財務業務說明會
矽力-KY、科嘉-KY
股東會 悠克
股東臨時會 昇華
除權息 台泥、廣隆、晶睿、日月光投控、盛群、岳豐、廣積、精星等
增資股上市 清惠
8/14
法人說明會 盟立、敦泰、正新、華通、美律、凌通、凌陽、關貿、奈米醫材、宇瞻
除權息 大成鋼、臺灣企銀、公準、晟田、台耀、眾達-KY、訊連、合庫金、韋僑
8/15
法人說明會 新纖、中航、精材、大豐電
股東臨時會 永昕
除權息 華南金、晶技、新日興、友輝、祥碩、鈺邦、晶采等
增資股上市 益安
法人說明會 華夏、聲寶、勤誠
富櫃200業績發表會 鼎翰、邦特、亞泰
股東臨時會 百德
除權息 德微、晟德、協易機
大陸焦點
8/12
閱文集團發布上半年財報
8/13
銀河娛樂集團、卜蜂國際、裕元工業、神州租車發布上半年財報
8/14
統計局發布7月規模以上工業生產月度報告、社會消費品零售總額月度報告
騰訊控股、中國數碼發布上半年財報
8/15
統計局發布7月70個大中城市住宅銷售
價格月度報告
青島啤酒、冠捷科技、聯想集團、貓眼娛樂、中國平安保險發布上半年財報
8/16
亞布力中國企業家論壇2019年夏季高峰會
新東方在線發布上半年財報
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