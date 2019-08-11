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未來一周大代誌

2019-08-11 15:12經濟日報 本報訊

國內焦點

8/12

主計總處發布6月受僱員工薪資與平均工時

台大創創中心企業外部創新成長論壇

資誠「二代接班之創新轉型-家族企業傳承與經營」講座

華南銀行贊助中華足協簽約記者會

愛立信行動趨勢報告記者會

8/13

交通部鐵道局記者會

8/14

上市櫃公司第2季財報公告截止日

勞動部舉行基本工資審議委員

建構臺灣5G創新應用發展環境研討會

花旗與賽珍珠推廣親子理財成果記者會

富達全球多重資產收益基金上市記者會

大飲財報重行公告申報期限最後一天

8/15

勞動部發布6月勞工保險統計

《境外資金匯回管理運用及課稅條例》上路

櫃檯中心「聚焦指數商品投資」講座

彰銀「彰顯活力show健康」活動成果

發表暨頒獎儀式

8/16

主計總處發布國內生產毛額及經濟預測

主計總處發布國民所得統計

合勤集團30周年慶

台股行事曆

法人說明會 佳世達、亞光、晶心科、致新、信義

富櫃200業績發表會 由田、鐿鈦、醫揚

除權息 科妍、台新金、新唐、泰鼎-KY、日盛金、群益證、鋼聯、中揚光

新股掛牌 台新全球AI ETF

增資股上市 環宇-KY

8/13

法人說明會 英業達、廣達、神基、欣興、力旺、中磊、中美晶、迅杰、定穎、樺漢、神盾、中信金

證交所外國上市公司財務業務說明會

矽力-KY、科嘉-KY

股東會 悠克

股東臨時會 昇華

除權息 台泥、廣隆、晶睿、日月光投控、盛群、岳豐、廣積、精星等

增資股上市 清惠

8/14

法人說明會 盟立、敦泰、正新、華通、美律、凌通、凌陽、關貿、奈米醫材、宇瞻

除權息 大成鋼、臺灣企銀、公準、晟田、台耀、眾達-KY、訊連、合庫金、韋僑

8/15

法人說明會 新纖、中航、精材、大豐電

股東臨時會 永昕

除權息 華南金、晶技、新日興、友輝、祥碩、鈺邦、晶采等

增資股上市 益安

法人說明會 華夏、聲寶、勤誠

富櫃200業績發表會 鼎翰、邦特、亞泰

股東臨時會 百德

除權息 德微、晟德、協易機

大陸焦點

8/12

閱文集團發布上半年財報

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銀河娛樂集團、卜蜂國際、裕元工業、神州租車發布上半年財報

8/14

統計局發布7月規模以上工業生產月度報告、社會消費品零售總額月度報告

騰訊控股、中國數碼發布上半年財報

8/15

統計局發布7月70個大中城市住宅銷售

價格月度報告

青島啤酒、冠捷科技、聯想集團、貓眼娛樂、中國平安保險發布上半年財報

8/16

亞布力中國企業家論壇2019年夏季高峰會

新東方在線發布上半年財報

勞動部保險
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

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