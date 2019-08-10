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手搖杯之亂 兩岸加盟體系大不同

2019-08-10 11:40經濟日報 記者程士華╱即時報導

香港反送中運動引發跨國連鎖品牌爭議，網友陸續點名一芳、貢茶、迷克夏、大苑子等手搖杯品牌，因為「一國兩制」、「中國台灣」等聲明內容，觸動兩岸及香港之間敏感主權議題，法律專家指出，相較為台灣法規環境較為寬鬆，中國大陸有制定加盟專法，加盟總部必須向主管機關備案列管，受到政府高強度的管理規範。

普華（PwC）商務法律事務所主持律師蔡朝安指出，對於連鎖加盟產業，大陸制定有加盟專法規範，除了母法《商業特許經營管理條例》之外，更有繁雜的子法對加盟業者高強度的管理，要求加盟總部必須向主管機關備案，且必須在當地經營有一定數量之直營店、經營達到一定期間，以證明具備加盟總部之營運能力。

蔡朝安表示，台灣並沒有像大陸設立專法規範，也沒有許可或報備等要求，主要是透過《公平交易法》的規範，評估加盟主與加盟店之間的加盟契約，是否涉及影響交易秩序的條款。

蔡朝安說，每個事業體對外的言論界限到哪，確實是個不容易的問題，跨境加盟業者的加盟者為數眾多，任一加盟者所發表的言論都可能影響外界對於加盟品牌的印象，所以對於言論的約定確實有其一定的的必要性。

蔡朝安認為，涉及到政治性的議題，實務上確實有若干的跨國品牌，在加盟契約中對於加盟者提出「政治中立性」的要求，也就是要求加盟者不得以加盟品牌表達其政治意向，以維持政治中性，這種條款確實可作為業者在政治風波中明哲保身的方式之一。

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