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樂翻！銀行退出信用卡市場 卡債族欠款全歸零

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成本400美元 台央行黃金儲備賺150億美元

2019-08-10 12:46世界日報 記者沈婉玉／台北10日電

金價一路走高，每英兩漲破1500美元大關，來到逾六年的高價區，台灣中央銀行持有的1362萬英兩黃金儲備，因平均持有成本不到400美元，估算帳面未實現利益高達新台幣超過4698億元（約149.7億美元）。

根據世界黃金協會（WGC）統計至今年7月15日，台灣央行黃金儲備為423.6公噸，換算約1362萬英兩，排名世界第13，在歐洲央行（ECB）之後、葡萄牙之前。

央行持有的黃金絕大多數是早期國際金價低檔時買進，市場估計平均成本每英兩低於400美元。

央行總裁楊金龍多次表示，台灣的黃金儲備主要目的是做為新台幣的發行準備，目前為止並沒有增加持有或出脫的計畫。

無論金價漲漲跌跌，央行從無大量買進，通常僅在新任總統、副總統就職之前，會取出一小部分黃金，提供鑄造總統就職紀念金幣的原料，但隨後就會在市場上買進，回復至423.6公噸。

立委建議央行評估買賣黃金來創造收益，讓台灣黃金儲備調整應更靈活，但央行考量黃金沒有固定的利息收益，獲利只能靠價格上漲，但金價長期來的波動幅度大，風險遠高於美國公債，長期以來黃金報酬率也低於美國公債，並非好的投資工具，因此始終堅持黃金持有部位不變，未將黃金列入投資運用工具。

根據世界黃金協會統計，全球黃金儲備持有最多的國家是美國，其他前五名依序各為德國、IMF（國際貨幣基金）、義大利及法國。俄羅斯、中國大陸近年陸續增加黃金儲備，使得世界排名前進至目前的第六及第七名。

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