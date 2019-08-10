金價飆破1500美元 黃金大媽套牢6年 搶賣還有賺

2019-08-10 12:45 世界日報 記者 世界日報 記者 沈婉玉 ／綜合報導



隨著貿易戰愈演愈烈，全球投資人不安全感增加，加上全球景氣放緩，各國央行紛紛降息高「鴿」，國際金價近期突破過去六年的壓力帶，一口氣衝破每英兩1500美元大關，被套牢六年的「黃金大媽」終於看到解套曙光，甚至還可以小賺一筆，近期銀行黃金存摺及銀樓賣出量大增。

美中貿易戰急劇升溫以來，資金明顯由股市等風險性資產轉往黃金、日圓、債券等避險性資產，帶動金價向上突圍。7月底金價還在每英兩1413美元附近，不到10天，金價最高已經漲至1510美元，飛漲近100美元。

貿易戰看似短期難以收場，各國貨幣政策也不可能短期內就由鬆轉緊，金價上漲趨勢確立，不僅市場傳出六年前以千億人民幣血戰華爾街的中國大媽終於解套，其實連在台灣的黃金大媽也有同樣的心情；不過目前市場不確定因素太多，有時一覺醒來已豬羊變色，究竟要等還是要賣，也讓黃金大媽天人交戰。

「最近賣的比買的多很多」，台北市金銀珠寶商業同業公會發言人石文信指出，台灣黃金大媽被套牢的平均價位，在多半在每台錢5000至5300元，9日飾金賣出價已經來到5740元，扣掉這幾年被套牢的利息成本還有賺，不少人獲利了結。

石文信表示，貿易戰最後將演變成金融戰，各國央行貨幣政策逐漸轉向量化寬鬆，各國央行也不斷增加黃金儲備量，金價今年以來已慢慢築底完成，未來避險需求將帶動金價持續上漲。

石文信預期，金價短期會漲至1540美元，未來一、二年則上看1700美元。如果投資人的口袋夠深，建議可以再等等，「無論如何獲利也比放銀行定存好」。未來有結婚等黃金需求的民眾，則要趁低點先買一些，以免日後望高興嘆。

台銀黃金分析師指出，過去被套牢的投資人，持有價位大約在每英兩1500美元至1600美元之間，多年來的套牢賣壓會慢慢出現，投資人可趁金價回檔再逢低布局，預計後續一兩年金價都是多頭趨勢。

永豐金首席經濟學家黃蔭基則提醒，雖然資金行情來了，但黃金近期漲太凶了、「滿貴的」，風險已高，年底前黃金逢低可以買，但投資台股的報酬率應該會優於黃金。