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明年千億元科技預算 政院將投入5G、自駕車及資安

2019-08-09 21:28經濟日報 記者江睿智╱即時報導

行政院會將在下周四（15日）通過109年度中央政府總預算。產業界關切的科技預算，政院敲定2020年科技預算國庫支應990億元，另前瞻基礎建設177億元，科發基金支援30億元，估計合計約1197億元。在政策上，明年科技預算投入將以5G自駕車技術研發及應用開發、以及資安為重點。

其中國庫支應的990億元，若和行政院原編列今年度1003億元（最後立院通過969億元）相較，不增反減，據了解，政院受限於國庫財政影響，因此未能增加明年度整體科技預算。

行政院希望由國家科學技術發展基金賸餘來增加科技預算。目前科技部規畫，希望科發基金「擠」出30億元支應，明年度整體科技預算有機會增加至1020億元。另外，明年度前瞻基礎有177億元，則是早已獲立法院通過，主要延續性計畫。

國庫支應的990億元科技預算，主要分布在科技部430億元、經濟部282億元、中研院113億元、農委會45億元、衛福部50億元，以及其他70億元。

行政院官員表示，科技預算除了繼續支持5+2產業發展外，行政院明年更著重5G技術與應用開發，甚至要超越5G，進一步研發6G等更前瞻技術，布局未來。明年5G將釋照，科技預算將搭配5G發展，除了進行5G基礎建設之布建，技術開發外，也要將相關應用帶進來，如在醫療方面應用。此外，NCC除了將釋出5G執照外，也要針對5G時代下平衡城鄉差距進行規畫。

明年科技預算也將著墨自駕車。科技官員表示，自駕車更是AI人工智慧技術的重要應用領域，預估2025年全球自駕車相關產值上看420億美金，立法院已通過《無人載具科技創新實驗條例》，配合科技預算投入帶動自駕車技術及應用之開發。在生技方面，將針對行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）結論，投入科技預算。

台灣正邁向AI人工智慧與5G物聯網世代，資安也是明年科技預算支持重點。行政院官員表示，在網網相連時代下，尤其是，當今世界貿易戰走向科技戰，資訊安全的價值更顯重要，政府和企業都必須高度重視。預計未來在數位戰爭下，國家關鍵基礎設施遭受攻擊的頻率及規模將逐漸升高，我國必須以加強各種關鍵基礎設施的資安防護能力；並擴大鼓勵相關的新創，期能帶動產業發展，接軌國際資安技術與全球市場網絡。

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