全球央行總裁評比出爐 這三國央行「A-」 人行拿「C」

2019-08-09 17:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



環球金融雜誌（Global Finance）發布全球中央銀行總裁評比，從評比結果可知，國際金融市場動盪加劇，增加大型央行貨幣政策執行上的困難，因此，美國、歐洲與英國三大央行總裁，今年全都得到「A-」的成績，中國人行行長易綱首度受評，也只得到「C」級。

除聯準會主委鮑爾首度受評拿下「A-」外，今年歐洲央行總裁德拉吉、英國央行總裁卡尼也都獲得「A-」，不過德拉吉去年為「A」，今年略見退步，卡尼則是與去年維持相同成績。

環球金融雜誌指出，今年94個受評的國家裡，有不少央行總裁維持優異表現、連續兩年拿下最高等級，包括俄羅斯、澳洲、韓國、科威特、黎巴嫩、摩洛哥等國的央行總裁。

在亞洲新興市場部分，香港金管局總裁余偉文、印度央行總裁達斯甫上任，環球金融雜誌認為「too early to say」（言之過早）、未有評比，新加坡金管局局長孟文能由「B」上升至「B+」，日本央行總裁黑田東彥則是由「B+」降至「B」。

環球金融雜誌指出，「各國中央銀行首長們正面臨著下一次潛在的經濟衰退，他們的獨立性面臨前所未有的壓力，在貿易爭端和政治動盪升溫之際，各國政府寄望央行領袖能繼續穩定經濟，而今年度評級最高的央行總裁們，均成功表現出穩定的領導力。」