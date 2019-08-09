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楊金龍首獲央行總裁A級評比 今加班稱「還有進步空間」

在台白領外籍工作者 日本人最多、美國居次

2019-08-09 13:53經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

主計總處最新國情統計通報指出，截至今年6月底，有效聘僱許可之外國專業人員人次達3.1萬人，較上年同期增5％。其中，以性別來看，男性占比高達74.4％；若以國籍區分，則以日本籍占比24%最多、美國12%次之。

主計總處說明，有效聘僱許可之外國專業人員指的是，依雇主聘僱外國人許可及管理辦法第2條第一款規定之第一類外國人，惟不包括學校教師，並扣除聘僱許可屆滿、提早解約出國及經廢止聘僱許可者。

勞動部勞動力發展署統計，6月底具有效聘僱許可之外國專業人員計3.1萬人次，較上年同期增 5％，其中男性占比高達逾七成四。

觀察申請類別，以「專門性或技術性工作」為主，占比超過六成，其次分別為「補習班語文教師」占14.1％、「華僑或外國人投資或設立事業之主管」占9.5％，三者合占八成五。

另「學校教師工作」自去年2月起由教育部辦理，期學校擴大延攬外國教師，以應教育文化多元發展的需求。

與上年同期比較，增幅最大為「履約工作者」，增17.3％。

主計總處說明，履約工作者係指，外國法人為履行承攬、買賣、技術合作等契約之需要，須指派外國人在臺從事「專門性或技術性工作」或「華僑或外國人投資或設立事業之主管工作」之契約內工作。

若以國籍來看，前五大分別為，日本7,526人次（占24％）、美國3,761人次（占 12％）、馬來西亞3,744人次（占11.9％）、印度1,806人次（占5.8%）及菲律賓 1,345人次（占4.3%），五者合占58％。

勞動部說明，近年來均以日本籍、美國籍居前二位，馬來西亞籍則自2012年起超越加拿大籍排名第三，主因近年該國畢業僑外生留台工作人數增加。

依有效聘僱許可之外國專業人員分布之業別統計，6月底以製造業最多，占逾二成，其次依序為批發及零售業（占18％）、教育業（占16.5％）、專業科學及技術服務業（占14.3％），四者合占近七成。

至於工作地區分布，以台北市13,791人次最多，占比超過四成，其次為台中市及新北市，均逾3,000人。

勞動部說明，近年來均以日本籍、美國籍居前二位，馬來西亞籍則自2012年起超越加拿...
勞動部說明，近年來均以日本籍、美國籍居前二位，馬來西亞籍則自2012年起超越加拿大籍排名第三，主因近年該國畢業僑外生留台工作人數增加。圖。／主計總處提供
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觀察申請類別，以「專門性或技術性工作」為主，占比超過六成，其次分別為「補習班語文...
觀察申請類別，以「專門性或技術性工作」為主，占比超過六成，其次分別為「補習班語文教師」占14.1％、「華僑或外國人投資或設立事業之主管」占9.5％，三者合占八成五。圖。／主計總處提供
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馬來西亞勞動部外籍白領
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