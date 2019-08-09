在台灣的外籍白領 日本人占最多

2019-08-09 09:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



主計總處發布「國情統計通報」指出，根據勞動部統計，今年6月底有效聘僱許可的外國專業人員計3.1萬人，較去年同期增加5%，其中男性占 74.4%；若依國籍別分，日本以7,526人次占近四分之一居冠。

觀察申請類別，以專門性或技術性工作為主，占61.8％，其次分別為補習班語文教師占14.1％、華僑或外國人投資或設立事業之主管占9.5％，三者合占85%。

相較於去年同期，增幅最大為履約工作者（增17.3％），此為外國法人為履行承攬、買賣、技術合作等契約之需要，須指派外國人在台從事「專門性或技術性工作」或「華僑或外國人投資或設立事業之主管工作」的契約內工作。

依有效聘僱許可的外國專業人員分布業別統計，以製造業最多（占20.5％），其次依序為批發及零售業（占18％）、教育業（占16.5％）、專業科學及技術服務業（占14.3％），四者合占近70%。

若依國籍別分，前五大為日本7,526人次（占24％）、美國3,761人次（占12％）、馬來西亞3,744人次（占11.9％）、印度1,806人次（占5.8%）及菲律賓1,345人次（占4.3%），五者合占58％。