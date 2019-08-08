明年起電動機車補助降為7千 國產電芯加碼3千

2019-08-08 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ／台北報導



經濟部昨天將電動機車補助上報行政院，預計明年換購電動車補助從一萬元降至七千元，但加碼國產電芯補助三千元。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 二○二三年禁售燃油車政策經濟部喊卡，電動機車補助今年上半年已投入六點○六億元，下半年將投入十一點五二億元，明年經濟部預計將補助費用降至每輛電動機車七千元，但若採用國產電芯可再加碼補助三千元，且明年起採階梯式逐年遞減補助，回歸市場機制。

七期燃油機車可補助3千~5千

經濟部昨天將電動機車補助上報行政院，預計明年換購電動車補助從一萬元降至七千元，但加碼國產電芯補助三千元，合計仍等同今年補助電動機車最高的一萬元；同時，明年出產的七期燃油機車，因降低空汙效果顯著，明年起可申請重型車補助五千元、輕型車三千元。

經濟部長沈榮津昨於部務會議前受訪表示，此次電動機車、燃油機車、機車行等補助，希望推動逐步使用，能降低汙染的七期燃油機車，同時帶動最新一波電動機車通路使用，創造新的就業、創業機會。

經濟部工業局金屬機電組長林華宇指出，目前規畫二○一七年、二○一八年的電動機車補助維持一萬元，不過二○一九年起將降至七千元，預算規畫是二○一八年到二○二二年為四十一點四六億元，將會在此額度內辦理電動機車補助。

據悉，經濟部有意將電動機車補助逐年、階梯式調降，林華宇表示，原先國產電芯的補助金兩千元，明年加碼至三千元，電動機車補助從一萬元降至七千元，重點還是要發展國產電芯。

此外，七期燃油機車因對空汙的影響較小，此次環保署也透過空汙基金補助七期燃油機車，林華宇表示，目標就是為了加速汰換老舊燃油機車；工業局金屬機電組科長童建強則說，此政策主要是鼓勵老舊車輛汰換，但僅補助「汰舊換新」的部分，若是新購就無法獲得補助，因為目標是加速老舊機車逐步汰換。