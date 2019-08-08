人民幣三價均已「破7」 但再貶空間有限

2019-08-08 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



人民幣兌美元匯率中間價8日報7.0039，為2008年以來首次跌破7.0整數關口。自此，人民幣三價：在岸匯價、離岸匯價、中間價均已「破7」。但市場普遍預期，人民幣對美元匯價短期內持續貶值的空間已經有限。

由大陸官方調控的人民幣兌美元匯率中間價，8日報7.0039，較前一交易日下調43個基點，為2008年以來首次跌破7.0整數關口，創2008年4月21日以來最低水準，且為連續第六個交易日下跌。

在岸人民幣兌美元即期匯率周四則持續窄幅震盪，16時30分收盤價報7.0443，僅較前一交易日收盤價下跌29個基點。

路透中文網引述交易員看法指出，中間價跌破7關口再次表明人民幣匯率沒有「紅線」，但8日中間價強於市場預期，也反應出大陸監管層有意控制貶值速度。在無突發事件的情況下，人民幣在弱於7元的水準波動將成常態，估計本輪行情已近尾聲。

中金公司最新發布的研究報告稱，本次匯率調整的時點較有「公信力」，市場有所預期，且人民幣匯率並沒有大幅偏離經濟基本面，中國當前的投資回報率在全球仍位於相對較高水準，對人民幣匯率是重要支撐。

報告將人民幣本次匯率調整與2015年「811匯改」及之後作比較，指出相同之處在於，宏觀背景都是總需求增長預期走弱，而人民幣匯率調整引發市場避險情緒，以及相應的增長和通膨預期下調。

但更重要的是不同之處，主要體現在三點：本次人民幣調整的背景是貿易摩擦可能升級帶來的貿易條件惡化，從而更符合「順勢而為」的市場化調整原則，更有「公信力」；市場對匯率調整似乎並非完全沒有預期。

第三，作為傳統「避險資產」的美元反而隨人民幣一起貶值，各指標顯示第三波商品加徵關稅可能對美國宏觀走勢的相對衝擊不亞於中國。

中金公司認為，從政策操作來看，大陸央行似乎並無連續大幅貶值的政策意圖，人民幣匯率彈性的加大也並不意味著匯率將出現長期大幅貶值。