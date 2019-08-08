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台商回流發熱！累計106家回台、投資額逾5,370億元

2019-08-08 18:33經濟日報 記者江睿智╱即時報導

經濟部投資台灣事務所今（8）日再通過欣興電子、佳世達、大毅科技、台灣半導體等4家台商回台投資申請，總計投資超過325億元，帶來1795個本國就業機會。

截至目前，經濟部已有106家廠商回台申請案，總投資金額逾5,370億元，預計可創造逾45,700個本國就業機會。目前尚有40多家廠商待審。

今日通過回台申請案中，以欣興電子投資額達265億元為最多。經濟部表示，全球IC載板產值第一的欣興電子，主力產品是半導體封裝最關鍵材料之一，目前全球主要半導體廠商都是欣興主要客戶。

經濟部表示，因美中貿易戰，客戶要求增加台灣產能，欣興電子決定在桃園山鶯廠區開發量產2.5D高階IC載板；並與全球半導體領導大廠協力合作，在桃園楊梅建置高度智能化與綠能環保新廠，引進下世代IC載板高階領先技術，擴增高階IC覆晶載板產能，以鞏固全球載板市場領先地位。總計投資超過265億元，帶來近700個就業機會。

經濟部表示，佳世達近年以聯合艦隊模式擴大營業規模，每年投入營業額約2至3%在產品創新與研發，成為跨多領域的全方位電子代工龍頭，液晶顯示器市佔率保持全球第2大、世界第2大投影機品牌及數位光處理(DLP)投影機市占率世界第1，並將產品領域廣度由4C(通訊/電腦/消費性電子/車用電子)延伸到醫療電子。為降低貿易戰營收下滑風險及客戶要求，擬投資25億元在桃園龜山擴建智慧工廠、增加顯示通訊與光學相關產品產線，導入AI大數據分析，持續提高自動化、智能化比重，將可新增超過900個本國就業機會。

至於世界級專業生產晶片電阻領導廠商大毅科技，經濟部表示，大毅預計將投資20億元擴建桃園蘆竹既有廠房，投入車用、5G、工業用精密電阻、保護元件、電流感測元件等高階產品，將可帶來140個本國就業機會。

經濟部表示，台灣半導體是二極體大廠，已跨入國際車用領域供應鏈，因應全球產業鏈重組，決定投資15億元在宜蘭縣擴廠，導入高階機器設備以提升製程良率，帶來60個本國就業機會。

欣興電子經濟部半導體
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