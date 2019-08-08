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鴻仲生技、新應材公司砸逾12億元 加碼投資台灣

2019-08-08 14:50經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

經濟部投資台灣事務所今（8）日召開「中小企業加速投資行動方案」聯審會議，核准鴻仲生物科技、新應材公司二案投資逾12億元，帶動100個本國就業機會；目前已有七家中小企業通過審核，總計投資超過29億元，創造547個本國就業機會。

經濟部指出，鴻仲生技成軍10多年，透過生技製藥技術，廣泛應用於微生物及機能性成分營養保健品，提升產品附加價值，並且運用核心技術開發多種領先業界的高階膜衣技術，取得三項膜衣專利，深獲業者肯定。

為了持續深化保健食品技術，提升自有產能，鴻仲生技將砸下超過3億元在台南新吉工業區啟動建廠計劃，新增智慧化機器提升產能及良率，招聘20名本國人才，以拓展海外市場開創生技產業藍海。

經濟部也表示，台灣IC與 TFT-LCD 製造技術領先全球，但是每年需耗費鉅資向外商採購上游原材料。新應材公司致力突破困境，落實電子材料本土化，成為國內第一家以本土化之姿自主研發、成功量產關鍵上游材料的電子材料供應商，大幅降低廠商製造成本與縮短開發時程，主要客戶囊括多家全球國際大廠。

為了強化產品開發，深耕台灣市場，新應材將投資逾9億元各在北部、南部地區擴建廠房，帶來80個本國就業機會，提升台灣電子產業鏈競爭力。

經濟部投資台灣事務所核准鴻仲生物科技、新應材公司二案投資逾12億元。報系資料照
經濟部投資台灣事務所核准鴻仲生物科技、新應材公司二案投資逾12億元。報系資料照
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