職場減災成效顯現 五年來職業傷害給付人次少近15％

2019-08-08 12:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



根據勞動部統計，去年職業傷害給付人次共計49,716人次，年減671人次或1.3％，五年來減少14.7％，平均年減3.1％，主因近年職場減災成效顯現所致。

按傷害程度別觀察，去年以傷病4.7萬人次占94.1％最多，其次為失能2,378 人次占4.8％，死亡544人次僅占1.1％。

相較於2017年，傷病及失能分別減少1.4％及2.1％，死亡則增22人次或4.2％。

按行業別觀察，去年職業傷害給付人次以服務業2.6萬人次占 52.6％較多，其次為工業2.3萬人次占46.5％，農林漁牧業則不到1％。

與2017年相比，工業及農林漁牧業各減少678及27人次，其中又以營建工程業減少417人次最多，其次為製造業減少314人次。

另一方面，服務業略增34人次，其中以醫療保健及社會工作服務業增加141人次較多，其次為住宿及餐飲業增加101人次，減少的業別以運輸及倉儲業減少154 人次較多。