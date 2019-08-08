親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
印花稅存廢爭議
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

「最省女孩」日花不到60元伙食費 34歲買3間房退休！

非法移工大捕抓！美國ICE一日逮680人的「黑工逃亡」

職場減災成效顯現 五年來職業傷害給付人次少近15％

2019-08-08 12:43經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

根據勞動部統計，去年職業傷害給付人次共計49,716人次，年減671人次或1.3％，五年來減少14.7％，平均年減3.1％，主因近年職場減災成效顯現所致。

按傷害程度別觀察，去年以傷病4.7萬人次占94.1％最多，其次為失能2,378 人次占4.8％，死亡544人次僅占1.1％。

相較於2017年，傷病及失能分別減少1.4％及2.1％，死亡則增22人次或4.2％。

按行業別觀察，去年職業傷害給付人次以服務業2.6萬人次占 52.6％較多，其次為工業2.3萬人次占46.5％，農林漁牧業則不到1％。

與2017年相比，工業及農林漁牧業各減少678及27人次，其中又以營建工程業減少417人次最多，其次為製造業減少314人次。

另一方面，服務業略增34人次，其中以醫療保健及社會工作服務業增加141人次較多，其次為住宿及餐飲業增加101人次，減少的業別以運輸及倉儲業減少154 人次較多。

按勞工保險職業災害給付觀察，去年以醫療給付30.1億元占45.3％，以及傷病給付20.4億元占30.7％為主，二者合計超過75%，分別較2017年增加2.3％及減少4.9％。至於失能給付8.5億元，年增3.7％；死亡給付7.4億元，年增6.9％，增幅較大。

資料來源：主計總處
資料來源：主計總處
分享

農林職災
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

純網銀登場 消金競爭山雨欲來

2019-08-08 12:13

憑直覺投資慘賠500萬！平凡媽用這招 從月光族翻身千萬富婆

2019-08-08 11:14

長榮罷工事件之後 來分析罷工的必要性

2019-08-08 09:01

日韓貿戰轉單台灣？學者：效益有限

2019-08-08 00:22

我7月出口 四小龍中減幅最小

2019-08-08 00:11

機械外銷 衰退幅度擴大

2019-08-07 23:51

7月出口蒙塵 意外翻黑

2019-08-07 23:50

台商回流「大補帖」 進出口添動能

2019-08-07 23:47

輸美日增幅 創同期新高

2019-08-07 23:47

台灣7月出口年減0.5％ 四小龍中減幅相對收斂

2019-08-07 19:00

蘭嶼核廢料檢整未當 監院糾正台電等單位

2019-08-07 18:01

台塑四寶 將參加台塑資源增資

2019-08-07 17:03

7月出口又翻黑！ 電子、傳統貨品兩樣情

2019-08-07 16:26

台灣7月出口轉黑！出口282億美元、年減0.5％

2019-08-07 16:16

勞動部：今年基本工資時薪擬與月薪同步調整

2019-08-07 14:24

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

蔡政府廢印花稅 吳敦義：民進黨「一殺要殺十六個！」

2019-08-07 16:53

金價上看1,500美元…投資人該賭一把？黃金王子這麼說

2019-08-07 17:13

0050、0056人氣高 八八節優惠電話被打爆

2019-08-07 18:43

美國降息銀行卻推高利定存 比8％更高的是這家

2019-08-07 15:33

有線電視斷訊風暴 擴大

2019-08-07 23:44

三星Note 10來了 台系鏈振奮

2019-08-08 04:00

關稅戰效應 NB拉貨潮引爆

2019-08-08 02:26

7月出口蒙塵 意外翻黑

2019-08-07 23:50

貸不到款？做對3件事 免成銀行黑名單

2019-08-07 14:37

吳敦義批廢印花稅一殺16個 政院：地方預算不會少

2019-08-07 21:37

長榮罷工空地勤支援津貼差很大 勞資3度調解今破裂

2019-08-08 12:38

人民幣中間價破7 新台幣早盤勁揚逾1角

2019-08-08 10:27

玉山金及銀行上半年獲利雙破百億 歷年同期新高

2019-08-07 15:51

私菸案購菸如何刷卡？玉山銀行這麼說

2019-08-07 18:17

北市強烈反對廢印花稅 財政部：免驚！中央會補助

2019-08-07 15:50

「口紅指數」上升 三大百貨憂心

2019-08-07 23:45

廢印花稅…6都大反彈 籲中央懸崖勒馬

2019-08-08 00:27

看旺散熱產業 雙鴻董座：百年一遇

2019-08-07 18:47

三大品牌高階智慧手機 連發

2019-08-08 04:00

台版築地漁市 農委會逾13億元改造

2019-08-07 15:59

廢除印花稅6都兩樣情 有人樂觀有人憂衝擊財政

2019-08-07 20:44

純網銀效應！傳統銀行加重數位投入　

2019-08-07 17:34

外資估2020年5G手機上看2億支 四台廠受惠大

2019-08-08 11:22

台塑四寶 將參加台塑資源增資

2019-08-07 17:03

國銀對陸曝險 史上最低

2019-08-08 03:05

仍期待重生 華映：將就重整駁回 提民事再抗告聲請

2019-08-07 21:08

有線電視斷訊風暴再擴大 NCC找業者喝咖啡

2019-08-07 21:42

中央要廢印花稅 北市府發聲明強烈反對

2019-08-07 17:25

貿易戰掀降息風 央行理事揭露台貨幣政策關鍵點

2019-08-07 21:59

南山人壽 連奪國際多項大獎

2019-08-08 02:45

foodpanda搶攻美食外送版圖 宣布進駐嘉義

2019-08-07 15:43

玉山金總座：2022年資產規模要達到3兆元

2019-08-07 17:04

南港世界明珠案開紅盤 傳台商砸60億元購置企業總部

2019-08-07 17:45

私菸案645萬鉅額刷卡 玉山銀：符合內控程序

2019-08-07 17:26

買以太幣 到超商櫃檯繳費

2019-08-07 14:27

廢印花稅高市預算少10億 韓國瑜：盼政院提出解決方案

2019-08-07 16:38

7月出口又翻黑！ 電子、傳統貨品兩樣情

2019-08-07 16:26

業務最前線／顧問式銷售 靠專業勝出

2019-08-08 02:53

全球央行紛紛降息 學者估台灣第3季利率不變

2019-08-07 20:15

AMS晶片流程獲認證 聯電衝刺物聯網添利器

2019-08-08 00:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top