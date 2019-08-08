電動機車補助 明年起採階梯式調降逐年遞減

2019-08-08 12:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



經濟部今（8）日證實，對於電動機車的補助，預計自明年起採階梯式調降逐年遞減，補助雖會持續但將會逐步縮水，不過也不會馬上全面退場。經濟部表示，主要是因為國家預算有限，再加上國人對電動機車已有普遍認知。

不過，因應目前電動機車仍是國際趨勢，經濟部表示，在為滿足民眾購買電動機車需求，以及考量下半年主要車廠皆有新車上市計畫，行政院今（8）日拍板機車產業的轉型計畫，除了輔導傳統機車行轉型外，也額外再追加投入11億元於電動機車補助，與上半年6.06億元經費合計，今年補助電動機車經費共斥資17億，補助的數量也將高達16萬輛。

但，明年將調整補助後最高為1萬元，其中購車補助7,000元，國產電芯加碼補助3,000元，2021年則再視情況調整。

此外，勞動部也表示，針對「機車產業政策暨推動機車行升級轉型整體措施」，將動用資源投入4.5億元，配合經濟部機車行轉型，預計以全台2.01萬家機車行為目標進行輔導。

同時，由於電動機車銷量快速成長，經濟部表示，未來也將帶動維修保養商機，政府將結合國內機車廠，開設新型燃油機車與電動車初級通識課程，並提供傳統機車行升級轉型的經營管理輔導，對象擴及非原廠授權體系的機車行，讓老師傅也可習得電動機車的維修技術。

此外，政府也將提供較為優惠的融資貸款利息補貼，協助機車行業者提升經營軟硬體，改造店面空間，打造有別於傳統機車行的嶄新風貌。

關於原定2035年禁售燃油車的政策，經濟部長沈榮津5月曾證實此政策並未納入執行目標，並暫停研擬相關政策。當時，沈榮津也指出目前燃油機車空汙排放都有達到環保標準，未來消費者選油車或電動車將交由市場決定，暫停研擬相關政策，一切尊重市場機能。