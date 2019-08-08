親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
印花稅存廢爭議
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

「最省女孩」日花不到60元伙食費 34歲買3間房退休！

非法移工大捕抓！美國ICE一日逮680人的「黑工逃亡」

電動機車補助 明年起採階梯式調降逐年遞減

2019-08-08 12:31經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

經濟部今（8）日證實，對於電動機車的補助，預計自明年起採階梯式調降逐年遞減，補助雖會持續但將會逐步縮水，不過也不會馬上全面退場。經濟部表示，主要是因為國家預算有限，再加上國人對電動機車已有普遍認知。

不過，因應目前電動機車仍是國際趨勢，經濟部表示，在為滿足民眾購買電動機車需求，以及考量下半年主要車廠皆有新車上市計畫，行政院今（8）日拍板機車產業的轉型計畫，除了輔導傳統機車行轉型外，也額外再追加投入11億元於電動機車補助，與上半年6.06億元經費合計，今年補助電動機車經費共斥資17億，補助的數量也將高達16萬輛。

但，明年將調整補助後最高為1萬元，其中購車補助7,000元，國產電芯加碼補助3,000元，2021年則再視情況調整。

此外，勞動部也表示，針對「機車產業政策暨推動機車行升級轉型整體措施」，將動用資源投入4.5億元，配合經濟部機車行轉型，預計以全台2.01萬家機車行為目標進行輔導。

同時，由於電動機車銷量快速成長，經濟部表示，未來也將帶動維修保養商機，政府將結合國內機車廠，開設新型燃油機車與電動車初級通識課程，並提供傳統機車行升級轉型的經營管理輔導，對象擴及非原廠授權體系的機車行，讓老師傅也可習得電動機車的維修技術。

此外，政府也將提供較為優惠的融資貸款利息補貼，協助機車行業者提升經營軟硬體，改造店面空間，打造有別於傳統機車行的嶄新風貌。

關於原定2035年禁售燃油車的政策，經濟部長沈榮津5月曾證實此政策並未納入執行目標，並暫停研擬相關政策。當時，沈榮津也指出目前燃油機車空汙排放都有達到環保標準，未來消費者選油車或電動車將交由市場決定，暫停研擬相關政策，一切尊重市場機能。

電動機車經濟部電動車
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

純網銀登場 消金競爭山雨欲來

2019-08-08 12:13

憑直覺投資慘賠500萬！平凡媽用這招 從月光族翻身千萬富婆

2019-08-08 11:14

長榮罷工事件之後 來分析罷工的必要性

2019-08-08 09:01

日韓貿戰轉單台灣？學者：效益有限

2019-08-08 00:22

我7月出口 四小龍中減幅最小

2019-08-08 00:11

機械外銷 衰退幅度擴大

2019-08-07 23:51

7月出口蒙塵 意外翻黑

2019-08-07 23:50

台商回流「大補帖」 進出口添動能

2019-08-07 23:47

輸美日增幅 創同期新高

2019-08-07 23:47

台灣7月出口年減0.5％ 四小龍中減幅相對收斂

2019-08-07 19:00

蘭嶼核廢料檢整未當 監院糾正台電等單位

2019-08-07 18:01

台塑四寶 將參加台塑資源增資

2019-08-07 17:03

7月出口又翻黑！ 電子、傳統貨品兩樣情

2019-08-07 16:26

台灣7月出口轉黑！出口282億美元、年減0.5％

2019-08-07 16:16

勞動部：今年基本工資時薪擬與月薪同步調整

2019-08-07 14:24

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

蔡政府廢印花稅 吳敦義：民進黨「一殺要殺十六個！」

2019-08-07 16:53

金價上看1,500美元…投資人該賭一把？黃金王子這麼說

2019-08-07 17:13

0050、0056人氣高 八八節優惠電話被打爆

2019-08-07 18:43

美國降息銀行卻推高利定存 比8％更高的是這家

2019-08-07 15:33

有線電視斷訊風暴 擴大

2019-08-07 23:44

三星Note 10來了 台系鏈振奮

2019-08-08 04:00

關稅戰效應 NB拉貨潮引爆

2019-08-08 02:26

7月出口蒙塵 意外翻黑

2019-08-07 23:50

貸不到款？做對3件事 免成銀行黑名單

2019-08-07 14:37

吳敦義批廢印花稅一殺16個 政院：地方預算不會少

2019-08-07 21:37

長榮罷工空地勤支援津貼差很大 勞資3度調解今破裂

2019-08-08 12:38

人民幣中間價破7 新台幣早盤勁揚逾1角

2019-08-08 10:27

玉山金及銀行上半年獲利雙破百億 歷年同期新高

2019-08-07 15:51

私菸案購菸如何刷卡？玉山銀行這麼說

2019-08-07 18:17

北市強烈反對廢印花稅 財政部：免驚！中央會補助

2019-08-07 15:50

「口紅指數」上升 三大百貨憂心

2019-08-07 23:45

廢印花稅…6都大反彈 籲中央懸崖勒馬

2019-08-08 00:27

看旺散熱產業 雙鴻董座：百年一遇

2019-08-07 18:47

三大品牌高階智慧手機 連發

2019-08-08 04:00

台版築地漁市 農委會逾13億元改造

2019-08-07 15:59

廢除印花稅6都兩樣情 有人樂觀有人憂衝擊財政

2019-08-07 20:44

純網銀效應！傳統銀行加重數位投入　

2019-08-07 17:34

外資估2020年5G手機上看2億支 四台廠受惠大

2019-08-08 11:22

台塑四寶 將參加台塑資源增資

2019-08-07 17:03

國銀對陸曝險 史上最低

2019-08-08 03:05

仍期待重生 華映：將就重整駁回 提民事再抗告聲請

2019-08-07 21:08

有線電視斷訊風暴再擴大 NCC找業者喝咖啡

2019-08-07 21:42

中央要廢印花稅 北市府發聲明強烈反對

2019-08-07 17:25

貿易戰掀降息風 央行理事揭露台貨幣政策關鍵點

2019-08-07 21:59

南山人壽 連奪國際多項大獎

2019-08-08 02:45

foodpanda搶攻美食外送版圖 宣布進駐嘉義

2019-08-07 15:43

玉山金總座：2022年資產規模要達到3兆元

2019-08-07 17:04

南港世界明珠案開紅盤 傳台商砸60億元購置企業總部

2019-08-07 17:45

私菸案645萬鉅額刷卡 玉山銀：符合內控程序

2019-08-07 17:26

買以太幣 到超商櫃檯繳費

2019-08-07 14:27

廢印花稅高市預算少10億 韓國瑜：盼政院提出解決方案

2019-08-07 16:38

7月出口又翻黑！ 電子、傳統貨品兩樣情

2019-08-07 16:26

業務最前線／顧問式銷售 靠專業勝出

2019-08-08 02:53

全球央行紛紛降息 學者估台灣第3季利率不變

2019-08-07 20:15

AMS晶片流程獲認證 聯電衝刺物聯網添利器

2019-08-08 00:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top