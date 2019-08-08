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蘇揆：電動機車明年續補助、加強輔導機車行轉型

2019-08-08 12:29經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

電動機車日漸普及，行政院長蘇貞昌今（8）日於院會聽取經濟部報告後，指示明年繼續提供換購電動機車新台幣7,000元補助，若使用國產電池則再加碼補助3,000元；針對機車行升級轉型，將給予基礎訓練，並提供有助營運升級的專案貸款。

經濟部今日於行政院會報告「機車產業政策暨推動機車行升級轉型整體措施」指出，考量下半年主要車廠都有新車上市計劃，為滿足民眾購買電動機車需求，行政院已同意經濟部今(108)年額外再追加補助經費11餘億元。

經濟部指出，考量產業現況、政策穩定性及消費者對補助仍有需求，明年調整補助後，最高補助為1萬元，其中包含購車補助7,000元、國產電芯加碼補助3,000元，並到2021年再視情況調整，希望藉由政府政策穩定性，帶動車廠投入資源，開發價格合宜的電動機車。

經濟部表示，此外，在共同降低移動污染源排放目標下，環保署已研議自明年起擴大機車汰舊換新加碼補助方案，包含重型車補助5,000元，輕型車為3,000元，鼓勵民眾將一至四期的機車汰換為七期燃油機車或電動機車。

經濟部表示，勞動部於今年先編列就業安定基金0.5億元，後續4億元再以就業安定基金或相關預算支應，經濟部則配合推動機車行轉型，預計以全台2.01萬家機車行為目標進行輔導。

經濟部指出，政府將結合國內機車廠，開設新型燃油機車與電動機車維修技術課程，並補助傳統機車行升級轉型技能提升，對象擴及非原廠授權體系的機車行，讓老師傅也可學得電動機車的維修技術；政府也提供優惠融資貸款利息補貼，協助機車行業者提升經營軟硬體、多元化服務。

蘇揆指示相關部會對此方案目標族群加強宣導，並歡迎機車行業者把握機會報名，基礎訓練自9月起開班，政府不僅送訓練，還送經濟部、環保署、勞動部部會首長共同署名的結訓證書；受訓同時，可獲得專案貸款相關資訊，解決資金需求。

經濟部電動機車勞動部
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