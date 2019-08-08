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利奇馬轉強颱！8時30分發布陸上警報 北北基宜花嚴防

新台幣開盤 貶值0.8分

2019-08-08 09:25經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（8）日早盤以31.495元兌1美元，貶值0.8分開出。

新台幣昨日終場以31.487元兌1美元，升值2.3分作收；今早開盤先貶後升，目前來到31.46元兌1美元，升值2.7分。

新台幣早盤貶值0.8分開出。 中央社
新台幣早盤貶值0.8分開出。 中央社
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