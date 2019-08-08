新台幣開盤 貶值0.8分

2019-08-08 09:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今（8）日早盤以31.495元兌1美元，貶值0.8分開出。

新台幣昨日終場以31.487元兌1美元，升值2.3分作收；今早開盤先貶後升，目前來到31.46元兌1美元，升值2.7分。