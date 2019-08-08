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我7月出口 四小龍中減幅最小

2019-08-08 00:11聯合報 記者沈婉玉翁至威／台北報導

財政部統計處昨天公布七月海關進出口貿易統計，年減百分之○點五。 圖／聯合報系資料...
財政部統計處昨天公布七月海關進出口貿易統計，年減百分之○點五。 圖／聯合報系資料照片
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我國七月出口由紅轉黑，財政部統計處昨天公布七月海關進出口貿易統計，外界原預期應會微幅成長，但七月出口二八二億美元，年減百分之○點五。

財政部表示，比起上半年減幅已明顯縮小，也是亞洲四小龍及日本出口減幅最小的國家。

財政部公布，今年七月出口二八二億美元，年減百分之○點五；累計前七月出口金額一八六四點三億美元、年減百分之三。進口金額二四六點四億美元，年減百分之五點四；累計今年前七月進口一六二九點二億美元，年減百分之○點八。

財政部統計處長蔡美娜表示，接下來進入電子業旺季，但國際情勢變化莫測，美中或日韓貿易戰皆尚無定局，不排除會干擾旺季節奏。但若加上台商回流、轉單效應，正負因素互抵後，預估今年八月出口年增率可能在負○點五到一點五之間。

蔡美娜表示，七月出口略減主要是反映美中貿易關係起伏不定，導致全球經濟成長缺乏足夠動能，國際原物料價格連帶下修；不過台商回流加上美中貿易戰轉單效應，也成為挹注出口的重要力量。

觀察亞洲四小龍及日本最新月份出口統計，南韓、新加坡、香港及日本最新月份減幅分別為百分之十一、百分之十點三、百分之八點八及百分之五點九，相較之下，我國出口減幅唯一呈現明顯收斂。

蔡美娜指出，電子產品是出口主力，最具代表性的廠商台積電，在七月法說會上表示，下半年有來自5G布局、新興商機或對於七奈米晶圓需求以及其他高階智慧型手機出貨。由此推測，下半年出口規模值應還是會逐季走高，出口可望逐漸回穩。

七月出口產品一大亮點為資通與視聽產品，出口規模三十六點九億美元，創下歷年單月最高紀錄。

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