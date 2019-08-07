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5千人連署提徵空屋稅 何以換來一場空？

蔡政府廢印花稅 吳敦義：民進黨「一殺要殺十六個！」

資金回台設限 KPMG：削弱企業動力

2019-08-07 19:47經濟日報 記者程士華╱即時報導

《境外資金匯回管理運用及課稅條例》即將於8月15日上路，相關配套也逐漸成形，然而KPMG稅務部營運長張芷表示，租稅優惠與資金運用的限制，恐怕削弱企業直接實質投資之動力。

財政部主管《境外資金匯回管理運用及課稅作業辦法》第14條規定，個人及營利事業已經依照專法規定課稅，不得就同一投資事項享有其他法令所定的租稅優惠，張芷認為，這項規定可能就抵銷了訂定專法鼓勵營利事業資金回台的立意。

張芷表示，營利事業匯回境外收益，可適用8%及10%之稅率課稅，依規定向經濟部申請投資計畫並完成後，才有機會享有減半課稅，這些是鼓勵資金回台的措施，其實稱不上租稅特赦，因為企業只要投資收益不匯回，不但無須繳稅，政府也課不到稅，所以其目的是鼓勵過往年度盈餘資金匯回，將其資金用在實質投資上，既可以課到起碼4%的稅收，另又可活絡實質投資經濟活動，預期應有其乘數效應。

然而財政部排除《產業創新條例》當中對年度未分配盈餘抵減營所稅的優惠，財務報表中的未分配盈餘原本就與專法沒有互斥效果，應當也沒有過度獎勵的疑慮，相關條文顯然消弭專法鼓勵營利事業投資收益匯回的立意。

經濟部子法也調降投資計畫較能自由列支的營運資金比例，張芷表示，這項支出項目原本可用在研發及留才使用，調降比例可能又削弱企業將境外投資收益匯回用作直接實質投資的動力，這種限制可能反而變相鼓勵企業以現金增資投資其他營利事業或走間接投資，失去鼓勵企業作直接實質投資的立意，應再審慎評估。

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