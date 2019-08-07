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蔡政府廢印花稅 吳敦義：民進黨「一殺要殺十六個！」

台灣7月出口年減0.5％ 四小龍中減幅相對收斂

2019-08-07 19:00經濟日報 記者翁至威╱即時報導

財政部統計處今（7）日公布7月海關進出口貿易統計，原外界預期應會微幅成長，但結果...
財政部統計處今（7）日公布7月海關進出口貿易統計，原外界預期應會微幅成長，但結果7月出口282億美元，年減0.5%。圖為高雄港 圖／聯合報系資料照片
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7月出口由紅轉黑，財政部統計處今（7）日公布7月海關進出口貿易統計，原外界預期應會微幅成長，但結果7月出口282億美元，年減0.5%。不過財政部表示，比起上半年減幅已明顯縮小，且在亞洲四小龍中，台灣出口減幅也是唯一呈現明顯收斂。

財政部統計處處長蔡美娜表示，7月出口呈現略減，主要反映美國與中國大陸之間貿易關係的起伏不定，導致全球經濟成長缺乏足夠動能，造成國際原物料價格連帶下修；不過台商回流加上轉單效應，也成為挹注出口的重要力量。

蔡美娜指出，正負因素互抵下，7月出口規模282億美元，年減0.5%；前七月出口1,864.3億美元，較上年同期年減3%。她表示，7月出口跌幅仍在預期區間內，雖由紅轉黑，但相較於今年上半年出口減幅，已明顯收斂。

觀察亞洲四小龍及日本最新月份的出口統計，南韓、新加坡、香港及日本最新月份減幅分別為11%、10.3%、8.8%及5.9%，相較之下，我國出口減幅唯一呈現明顯收斂。

從出口貨品觀察，蔡美娜表示，挹注出口成長的主力還是在於電子產品，對於近兩個月出口有回穩的助力；而傳產貨品表現較為疲弱，7月也未見改善，基本金屬、化學品及塑橡膠等貨品都呈現衰退，主要受原料行情疲軟，加上需求力道不足，且大陸投資動能停頓所影響。

出口產品的一大亮點為資通與視聽產品，7月出口規模36.9億美元，創下歷年單月最高紀錄，年增25.7%也是近八年來次高水準；此外出口主力之一電子零組件呈現「小步前進」，7月出口規模95億美元，是歷年同月新高，主因科技產業季節性旺季來臨。

而光學器材出口表現也不錯，7月出口終於終止連續12個月下滑，轉為小幅增加1.3%，主因智慧型手機推陳出新，且普遍朝向多鏡頭發展，其中鏡頭出口創下歷年單月最高。

展望8月出口，蔡美娜表示，如今國際情勢變化莫測，美中貿易衝突及日韓貿易關係矛盾尚未明朗，但電子產品進入旺季，加上台商回流、轉單效應，正負因素互抵後，預估今年8月出口年增率可能在-0.5到1.5之間。

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