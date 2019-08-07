蘭嶼核廢料檢整未當 監院糾正台電等單位

2019-08-07 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



監察委員張武修。攝影／記者蔡晉宇 分享 facebook 監察委員張武修今日舉行記者會表示，經調查發現，台電公司對蘭嶼核廢料貯存場的低階核廢料之檢整作業未盡落實，且原能會及經濟部督導不周，不僅危及暫存設施，也危及蘭嶼居民。監察院今天通過張武修提案，糾正原能會、經濟部及台電公司。

張武修說明，核一廠在民國67、68年開始運轉前已產生的數萬桶低階核廢棄物，並於民國71年運往當時剛蓋好的蘭嶼簡陋存放壕溝暫放，準備海拋，但時逢禁止國際海拋之「倫敦公約」生效，因此任由台電公司改變原先計畫，將已經存放在蘭嶼準備海拋之數萬桶低階核廢棄物貯存迄今，明顯失當。

張武修表示，台電公司、經濟部及原能會辦理低放射性廢棄物最終處置場址選擇相關作業，已近20年迄未完成，高達20餘萬廢料桶仍暫時貯存於蘭嶼貯存場及各核電廠、核研所倉庫中，「國內最終處置時程嚴重延誤，不僅持續延後選址時程，還草率地將金門縣小坵嶼及臺東縣達仁鄉列為建議候選場址，導致迄今對低放射性廢棄物之處理方案尚未能具體執行」。

糾正案內文也指出，台電公司對蘭嶼低階核廢料原先暫存10年以備海拋之規畫，卻長期持續貯放，加上民國96年至民國100年，眼見貯存桶已嚴重腐蝕而進行之檢整作業未盡安全落實，且廢料桶及貯存壕溝槽已多數超過原設計使用年限，顯然已違反《物管法》之相關規定，原能會及經濟部亦未善盡督導責任，均有疏失，因此予以糾正。

張武修說，行政院應敦促相關主管機關儘速妥予執行蘭嶼低階核廢料桶之遷移，以維護民眾對政府之信賴，確保核廢料蘭嶼貯存場設置調查正義之延續。