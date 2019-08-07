親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
印花稅存廢爭議
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

接近台灣時強度最強！ 中颱利奇馬海上警報發布

詭異！三重少年遭阿姨罰跪浴缸 離奇溺死水中

蘭嶼核廢料檢整未當 監院糾正台電等單位

2019-08-07 18:01聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

監察委員張武修。攝影／記者蔡晉宇
監察委員張武修。攝影／記者蔡晉宇
分享
監察委員張武修今日舉行記者會表示，經調查發現，台電公司對蘭嶼核廢料貯存場的低階核廢料之檢整作業未盡落實，且原能會及經濟部督導不周，不僅危及暫存設施，也危及蘭嶼居民。監察院今天通過張武修提案，糾正原能會、經濟部及台電公司。

張武修說明，核一廠在民國67、68年開始運轉前已產生的數萬桶低階核廢棄物，並於民國71年運往當時剛蓋好的蘭嶼簡陋存放壕溝暫放，準備海拋，但時逢禁止國際海拋之「倫敦公約」生效，因此任由台電公司改變原先計畫，將已經存放在蘭嶼準備海拋之數萬桶低階核廢棄物貯存迄今，明顯失當。

張武修表示，台電公司、經濟部及原能會辦理低放射性廢棄物最終處置場址選擇相關作業，已近20年迄未完成，高達20餘萬廢料桶仍暫時貯存於蘭嶼貯存場及各核電廠、核研所倉庫中，「國內最終處置時程嚴重延誤，不僅持續延後選址時程，還草率地將金門縣小坵嶼及臺東縣達仁鄉列為建議候選場址，導致迄今對低放射性廢棄物之處理方案尚未能具體執行」。

糾正案內文也指出，台電公司對蘭嶼低階核廢料原先暫存10年以備海拋之規畫，卻長期持續貯放，加上民國96年至民國100年，眼見貯存桶已嚴重腐蝕而進行之檢整作業未盡安全落實，且廢料桶及貯存壕溝槽已多數超過原設計使用年限，顯然已違反《物管法》之相關規定，原能會及經濟部亦未善盡督導責任，均有疏失，因此予以糾正。

張武修說，行政院應敦促相關主管機關儘速妥予執行蘭嶼低階核廢料桶之遷移，以維護民眾對政府之信賴，確保核廢料蘭嶼貯存場設置調查正義之延續。

蘭嶼核廢料台電
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

台塑四寶 將參加台塑資源增資

2019-08-07 17:03

7月出口又翻黑！ 電子、傳統貨品兩樣情

2019-08-07 16:26

台灣7月出口轉黑！出口282億美元、年減0.5％

2019-08-07 16:16

勞動部：今年基本工資時薪擬與月薪同步調整

2019-08-07 14:24

勞動部：今年基本工資時薪擬與月薪同步調整

2019-08-07 12:24

名家觀點／美中貨幣戰引發的危機

2019-08-07 01:17

半導體薪情好…上市公司前5名 年薪都破百萬

2019-08-07 00:14

財經觀點／拚觀光 台灣何不發展「民主旅遊」？

2019-08-07 00:05

上市櫃非主管員工薪資 半導體業年薪122萬居冠

2019-08-06 23:29

台北市消費力 中山區最強

2019-08-06 23:27

來台旅客花費 去年增11%

2019-08-06 23:23

捷運助攻 北市消費熱區向外擴散

2019-08-06 23:23

全球景氣趨緩 7月WPI減幅創34個月最大

2019-08-06 20:43

真薪酸！這八種行業員工年薪排名吊車尾

2019-08-06 18:24

服務中小企業 中國生產力中心成立智慧製造展示區

2019-08-06 17:18

上半年破二千起勞保爭議案 翻案率逾三成

2019-08-06 14:56

行政救濟夠力 勞保翻案比率達3成

2019-08-06 14:44

基本工資溫和調整 學者：不宜超過5%

2019-08-06 14:44

匯率戰／逆轉秀！ 台幣午盤止貶轉升

2019-08-06 14:44

勞保傷病給付爭議案最多 翻案比率達三成

2019-08-06 14:12

台灣對陸鋼品「雙反」五案 延長調查期限

2019-08-06 13:57

美中貿易戰掀匯率戰 業者齊喊新台幣應續貶

2019-08-06 12:55

證交所攜手元大證券 赴東南亞招商

2019-08-06 12:28

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

真薪酸！這八種行業員工年薪排名吊車尾

2019-08-06 18:24

人民幣貶破7 為何定存戶仍緊抱不放？銀行主管這麼說

2019-08-06 19:13

半導體薪情好…上市公司前5名 年薪都破百萬

2019-08-07 00:14

日韓貿易戰三星中箭 台積電晶圓代工龍頭穩固

2019-08-06 20:46

台幣黑翻紅 爆量升1.18角

2019-08-07 00:00

貨幣政策轉向？ 金融圈：我央行明年可能降息

2019-08-07 00:15

環球晶二度調降財測 半導體復甦有雜音

2019-08-07 00:59

關稅戰效應 台塑四寶下修Q3展望

2019-08-07 01:00

5G發展 電信大咖三訴求

2019-08-06 23:35

美法院裁定中鋼反傾銷稅需重新評估 可能調降

2019-08-07 07:44

蔡政府廢印花稅 吳敦義：民進黨「一殺要殺十六個！」

2019-08-07 16:53

台北市消費力 中山區最強

2019-08-06 23:27

九二一地震將滿20周年 結構技師推耐震工法

2019-08-07 09:18

全球景氣趨緩 7月WPI減幅創34個月最大

2019-08-06 20:43

美元高利定存 赫見8字頭

2019-08-07 00:13

名家觀點／美中貨幣戰引發的危機

2019-08-07 01:17

美中貿易戰升溫 台達電：全面性影響

2019-08-07 10:40

金融業在港曝險 逾兆元

2019-08-07 00:15

保經代不當行銷 最重撤照

2019-08-07 00:15

美國降息銀行卻推高利定存 比8％更高的是這家

2019-08-07 15:33

上銀迎轉單 Q4顯現效益

2019-08-06 23:25

華為開發者大會 牽動台系鏈

2019-08-06 23:26

勞動部：今年基本工資時薪擬與月薪同步調整

2019-08-07 12:24

環球晶董座看市況 長期仍樂觀

2019-08-07 00:58

蔡明興看貿易戰…還會持續

2019-08-07 00:16

金價上看1,500美元…投資人該賭一把？黃金王子這麼說

2019-08-07 17:13

英業達台灣筆電產能 將拉高到30%

2019-08-06 19:02

國銀 上半年賺近2,000億

2019-08-07 00:15

北市強烈反對廢印花稅 財政部：免驚！中央會補助

2019-08-07 15:50

貸不到款？做對3件事 免成銀行黑名單

2019-08-07 14:37

同批貨物轉手沒發票 買賣違規一案將兩罰

2019-08-06 23:18

玉山金及銀行上半年獲利雙破百億 歷年同期新高

2019-08-07 15:51

上市櫃非主管員工薪資 半導體業年薪122萬居冠

2019-08-06 23:29

凱博觀點／適用資金匯回專法 三點不漏

2019-08-06 23:18

台版築地漁市 農委會逾13億元改造

2019-08-07 15:59

5G頻寬僧多粥少 標金看飆

2019-08-06 23:31

台商鮭魚返鄉建廠缺地 桃園招手大園產專用地啟動

2019-08-06 19:09

入對行了嗎？上市公司半導體業年薪最高、觀光業最低

2019-08-06 21:50

財經觀點／拚觀光 台灣何不發展「民主旅遊」？

2019-08-07 00:05

5G頻寬上限 業者攻防關鍵

2019-08-06 23:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top