政院要廢印花稅 北市強烈反對「中央請客、地方買單」

2019-08-07 14:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



行政院日前拍板廢除印花稅，官員稱將盡快提請立法院審議，由於印花稅是地方稅收重要財源，此舉也遭外界質疑「中央慷地方之慨」。台北市政府今（7）日表態強烈反對廢除印花稅，直言目前國家財政狀況，根本無力廢除任何一項稅目，實在不應僅聽部分建言就做出「中央請客、地方買單」的決策。

工商團體日前與行政院長蘇貞昌會談，當面反映印花稅與營業稅有重複課稅之嫌，建議廢除印花稅，蘇貞昌也當場允諾，隨後由政院拍板定調。

對此，台北市財政局指出，印花稅實施迄今已有85年歷史，目前新加坡、英國及美國各州等仍課徵印花稅，顯見印花稅是國際間地方建設的重要財源。

北市財政局表示，印花稅具有隨經濟發展而穩定成長的特性，是反映地方政府對經濟發展的努力，也是地方政府重要且穩定成長的財政收入之一，去年全國印花稅收入約121億元，台北市就占了49億元，且有逐年成長趨勢，行政院說廢就廢的決策，勢必嚴重衝擊地方財政。

財政局指稱，若廢除印花稅改靠中央補助，等同降低地方政府自籌財源的能力，我國目前各級政府公共負債6.4兆元，其中中央負債5.4兆元、地方負債9,000餘億元，還有潛藏負債17.8兆元，目前國家財政狀況，根本無力廢除任何一項稅目，實在不應僅聽部分建言，就做出「中央請客、地方買單」的決策。

財政局強調，廢除印花稅所造成地方稅收的實質損失，中央應依財政紀律法、財政收支劃分法等法律，事先籌妥經費並立法明定彌補資金之來源。

財政局也質問，中央若要挪其他的稅收來補貼地方，是否規劃另開徵新稅？況且印花稅每年隨著經濟活動增加而成長，有可能持續補貼地方嗎？在廢除印花稅之前，建請中央政府能審慎回應這二個問題。