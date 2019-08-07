親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

解決超時駕駛荒 國光客運13條路線砍班縮駛

政院要廢印花稅 北市強烈反對「中央請客、地方買單」

2019-08-07 14:37經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

行政院日前拍板廢除印花稅，官員稱將盡快提請立法院審議，由於印花稅是地方稅收重要財源，此舉也遭外界質疑「中央慷地方之慨」。台北市政府今（7）日表態強烈反對廢除印花稅，直言目前國家財政狀況，根本無力廢除任何一項稅目，實在不應僅聽部分建言就做出「中央請客、地方買單」的決策。

工商團體日前與行政院長蘇貞昌會談，當面反映印花稅與營業稅有重複課稅之嫌，建議廢除印花稅，蘇貞昌也當場允諾，隨後由政院拍板定調。

對此，台北市財政局指出，印花稅實施迄今已有85年歷史，目前新加坡、英國及美國各州等仍課徵印花稅，顯見印花稅是國際間地方建設的重要財源。

北市財政局表示，印花稅具有隨經濟發展而穩定成長的特性，是反映地方政府對經濟發展的努力，也是地方政府重要且穩定成長的財政收入之一，去年全國印花稅收入約121億元，台北市就占了49億元，且有逐年成長趨勢，行政院說廢就廢的決策，勢必嚴重衝擊地方財政。

財政局指稱，若廢除印花稅改靠中央補助，等同降低地方政府自籌財源的能力，我國目前各級政府公共負債6.4兆元，其中中央負債5.4兆元、地方負債9,000餘億元，還有潛藏負債17.8兆元，目前國家財政狀況，根本無力廢除任何一項稅目，實在不應僅聽部分建言，就做出「中央請客、地方買單」的決策。

財政局強調，廢除印花稅所造成地方稅收的實質損失，中央應依財政紀律法、財政收支劃分法等法律，事先籌妥經費並立法明定彌補資金之來源。

財政局也質問，中央若要挪其他的稅收來補貼地方，是否規劃另開徵新稅？況且印花稅每年隨著經濟活動增加而成長，有可能持續補貼地方嗎？在廢除印花稅之前，建請中央政府能審慎回應這二個問題。

蘇貞昌營業稅
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

7月出口又翻黑！ 電子、傳統貨品兩樣情

2019-08-07 16:26

廢印花稅高市預算少10億 韓國瑜：盼政院提出解決方案

2019-08-07 16:38

取消印花稅流失10億餘元 侯友宜：編預算很辛苦

2019-08-07 16:35

北市強烈反對廢印花稅 財政部：免驚！中央會補助

2019-08-07 15:50

行政院廢除印花稅 北市財政局轟中央請客地方埋單

2019-08-07 15:46

勞動部：今年基本工資時薪擬與月薪同步調整

2019-08-07 14:24

勞動部：今年基本工資時薪擬與月薪同步調整

2019-08-07 12:24

名家觀點／美中貨幣戰引發的危機

2019-08-07 01:17

半導體薪情好…上市公司前5名 年薪都破百萬

2019-08-07 00:14

財經觀點／拚觀光 台灣何不發展「民主旅遊」？

2019-08-07 00:05

上市櫃非主管員工薪資 半導體業年薪122萬居冠

2019-08-06 23:29

台北市消費力 中山區最強

2019-08-06 23:27

來台旅客花費 去年增11%

2019-08-06 23:23

捷運助攻 北市消費熱區向外擴散

2019-08-06 23:23

全球景氣趨緩 7月WPI減幅創34個月最大

2019-08-06 20:43

真薪酸！這八種行業員工年薪排名吊車尾

2019-08-06 18:24

服務中小企業 中國生產力中心成立智慧製造展示區

2019-08-06 17:18

上半年破二千起勞保爭議案 翻案率逾三成

2019-08-06 14:56

行政救濟夠力 勞保翻案比率達3成

2019-08-06 14:44

基本工資溫和調整 學者：不宜超過5%

2019-08-06 14:44

匯率戰／逆轉秀！ 台幣午盤止貶轉升

2019-08-06 14:44

勞保傷病給付爭議案最多 翻案比率達三成

2019-08-06 14:12

台灣對陸鋼品「雙反」五案 延長調查期限

2019-08-06 13:57

美中貿易戰掀匯率戰 業者齊喊新台幣應續貶

2019-08-06 12:55

證交所攜手元大證券 赴東南亞招商

2019-08-06 12:28

提早迎接秋日到來 越捷祭出百萬張0元國際航線優惠機票

2019-08-06 11:33

楊應超看貨幣戰：美中最快本周發穩定信心聲明

2019-08-06 11:26

基本工資擬續漲 中小企業總會：真的快活不下去了

2019-08-06 11:12

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

真薪酸！這八種行業員工年薪排名吊車尾

2019-08-06 18:24

人民幣貶破7 為何定存戶仍緊抱不放？銀行主管這麼說

2019-08-06 19:13

半導體薪情好…上市公司前5名 年薪都破百萬

2019-08-07 00:14

日韓貿易戰三星中箭 台積電晶圓代工龍頭穩固

2019-08-06 20:46

台幣黑翻紅 爆量升1.18角

2019-08-07 00:00

貨幣政策轉向？ 金融圈：我央行明年可能降息

2019-08-07 00:15

環球晶二度調降財測 半導體復甦有雜音

2019-08-07 00:59

關稅戰效應 台塑四寶下修Q3展望

2019-08-07 01:00

5G發展 電信大咖三訴求

2019-08-06 23:35

美法院裁定中鋼反傾銷稅需重新評估 可能調降

2019-08-07 07:44

台北市消費力 中山區最強

2019-08-06 23:27

香港情勢愈演愈烈 台灣金融業曝險逾兆元

2019-08-06 17:55

九二一地震將滿20周年 結構技師推耐震工法

2019-08-07 09:18

全球景氣趨緩 7月WPI減幅創34個月最大

2019-08-06 20:43

美元高利定存 赫見8字頭

2019-08-07 00:13

名家觀點／美中貨幣戰引發的危機

2019-08-07 01:17

保經銀行勸誘客戶借款買保險 金管會修法最重可撤照

2019-08-06 18:14

美中貿易戰升溫 台達電：全面性影響

2019-08-07 10:40

金融業在港曝險 逾兆元

2019-08-07 00:15

保經代不當行銷 最重撤照

2019-08-07 00:15

上銀迎轉單 Q4顯現效益

2019-08-06 23:25

華為開發者大會 牽動台系鏈

2019-08-06 23:26

勞動部：今年基本工資時薪擬與月薪同步調整

2019-08-07 12:24

環球晶董座看市況 長期仍樂觀

2019-08-07 00:58

高資產客戶福音 銀行「美金優利定存」超高年化利率8.8％

2019-08-06 16:55

蔡明興看貿易戰…還會持續

2019-08-07 00:16

國銀 上半年賺近2,000億

2019-08-07 00:15

美國降息銀行卻推高利定存 比8％更高的是這家

2019-08-07 15:33

英業達台灣筆電產能 將拉高到30%

2019-08-06 19:02

同批貨物轉手沒發票 買賣違規一案將兩罰

2019-08-06 23:18

上市櫃非主管員工薪資 半導體業年薪122萬居冠

2019-08-06 23:29

凱博觀點／適用資金匯回專法 三點不漏

2019-08-06 23:18

5G頻寬僧多粥少 標金看飆

2019-08-06 23:31

貸不到款？做對3件事 免成銀行黑名單

2019-08-07 14:37

入對行了嗎？上市公司半導體業年薪最高、觀光業最低

2019-08-06 21:50

台商鮭魚返鄉建廠缺地 桃園招手大園產專用地啟動

2019-08-06 19:09

5G頻寬上限 業者攻防關鍵

2019-08-06 23:31

財經觀點／拚觀光 台灣何不發展「民主旅遊」？

2019-08-07 00:05

富邦銀香港分行應變反送中…營運一切正常

2019-08-07 00:15

台版築地漁市 農委會逾13億元改造

2019-08-07 15:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top