境外資金匯回投資 會計師五點提醒

2019-08-07 14:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



境外資金匯回專法預計8月15日上路，經濟部主管的子法規《境外資金匯回投資產業辦法》日前重新預告，主要針對投資方式與投資範圍再作部分修訂，資誠稅務法律服務會計師林巨峯為此提出五點提醒。

林巨峯指出，直接投資產業，不論以現金出資新設或增資營利事業，持有該營利事業的新股／出資額均需達四年，避免因股權移轉而脫離資金管理。

此外，購置技術支出範圍將可包含專利權、營業秘密、專門技術等項目，但需留意必須為取得該等專利權或技術的所有權，若只是被授權使用，仍無法符合範圍。

至於購置軟硬體設備支出，依目前草案說明不包含租用形式，因此融資租賃或許可能被排除。不過，考量融資租賃與直接購置的本質相同，並兼顧鼓勵回台投資政策目的，建議主管機關可參考研擬中產創10之1購置智慧製造／5G的子辦法，明定將融資租賃也納入適用範圍。

林巨峯表示，採透過創投或私募基金的間接投資方式，可投資國內外事業，此次預告子法規，新增不能投資國外金融商品，且國外被投資事業金額累計不得超過資本額25%的限制，避免引導資金回台後又流出境外，不符合立法目的。

另一方面，投資計畫相關必要支出限額由30%下修為20%，可能侷限投資計畫的執行效果，建議主管機關維持7月26日預告草案的30%，甚或可提高至50%，以更加落實政府鼓勵資金回台實質投資的美意。