勞動部：今年基本工資時薪擬與月薪同步調整

2019-08-07 12:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



基本工資雖不斷調整，但多數人薪資仍不超過30K。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 基本工資審議委員會下周三召開，今年關於「時薪」的調幅更受關注，勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，一般都是月薪調幅決定後時薪便跟進，去年確實例外，今年可能回歸「同步調整」。

繼台大國發所教授辛炳隆日前提醒「月薪」和「時薪」的調漲不可脫鉤後，1111人力銀行副總經理何啟聖今（7）日也表示，若依去年時薪調幅遠遠超過月薪，甚至衝破7%，今年若再如此，一旦工資時薪調漲超過了企業經營成本，而不願聘用計時人力，反而失去保障邊際勞工的用意。

黃維琛指出，基於照顧更多邊際勞工，去年的基本工資審議委員會中，確實在時薪的討論上相當激烈，最後決定從140元調漲為150元，調幅達7.14%，當時的月薪調幅則為5%。但，在這之前基本工資月薪和時薪的調幅，則都約在4.72%。

黃維琛表示，基本工資審議委員會一般都是先就月薪討論，而時薪則會「同步調整」，頂多再做尾數的進位，但當下的社會情勢，確實會影響當日委員們的看法，而一般通常的情形是時薪「跟進」月薪的調幅。

1111人力銀行副總經理何啟聖表示，根據1111人力銀行「2019企業第3季徵才意願調查」顯示，在景氣不明的前提下，企業主加碼給薪的意願相對低落，不僅月薪，今年對於時薪的調漲幅度更應審慎。

不過，勞動部統計處處長羅怡玲指出，雖然今年基本工資的時薪調整幅度和月薪有一段差距，但根據主計總處統計，從事非典型（部分時間、臨時性或人力派遣）工作者近三年的人數不減反增，2016年計79.2萬人，2017年計80.5萬人，2018年計81.4萬人，其中以服務業為最大宗。

計時人員比例高達九成的台灣麥當勞則表示，台灣麥當勞一向遵守法令規定，並致力提供員工良好的工作環境與薪資福利，因此今年和往年的計時人員數相當外，時薪也是150元起，最高可達271元。