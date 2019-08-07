美中貿易戰升溫 台達電：全面性影響

2019-08-07 10:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



台達電董事長海英俊。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 美中貿易戰緊張局勢升溫，受到新增關稅衝擊，台達電（2308）指出，營運確實會有全面性影響，目前公司內部還在盤點受損範圍，但預估對第3季展望不會有太大變化。

美國政府將於9月1日起對中國產品新增3,000億美元關稅，台達電認為，營運確實會有全面性影響，包含三大業務範疇消費性電子、工業自動化（IA）及電源，但因消息上周末才宣布，時間過於倉促，目前公司內部還在重新盤點，所以暫時無法計算對營運影響數字。

針對貿易戰新增的10%關稅，客戶能否吸收？台達電指出，在第二波2,000億美元關稅實施後，有部分產品已是客戶負擔關稅，其他則是共同分擔。但新增的3千億美元項目，目前還要等內部評估完，在與客戶商議。

不過，台達電強調，公司先前已做了許多準備，包含在台灣擴大產能、收購泰國子公司泰達電（DET），目前都已如期進行。

3,000億美元關稅即將於第3季底實施，業界憂心，影響台達電原本第3季展望。台達電表示，短期內應該不會有太大改變，主要因新增關稅是在9月1日才生效，對第3季整體營運影響不太大。

台達電甫於1日舉行法說會，董事長海英俊指出，第3季進入傳統旺季，包含電源、資料中心、被動元件及風扇等業務帶動下，「第3季看起來還可以。」

法人預估，除了傳統旺季效應外，台達因併入泰達電營收，預期本季營收相較上季將個位數成長，單季營收有望再創新高。在產品組合差異不大下，預期毛利率也將維持第2季高檔水準，惟上季因一次性認列泰達電業外收益59.3億元，第3季獲利將弱於第2季。

此外，中國政府為反制美國10%新增關稅，放手人民幣兌美元貶破7元大關，引發投資市場擔心將發生全球貨幣競貶。

對此，台達表示影響不大。因公司主要接單、進料都用美金計價，就算在大陸市場也是如此，人民幣的部位並不多。