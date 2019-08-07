三大理由支撐 NASDAQ長多不變

2019-08-07 08:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



7月底美Fed降息1碼，為2008年以來首度降息，然而美國總統川普再度推文，宣佈將自9月起對3,000億美元的中國進口商品加徵10%關稅，令中美貿易關係再度緊張。富邦NASDAQ-100基金（股票簡稱：富邦NASDAQ、股票代號：00662）經理人楊貽甯表示，在基本面提供下檔支撐、年內仍有降息可能以及股市估值尚屬合理等三大理由支撐下，儘管不確定性帶來短線波動，惟中長線仍對美國科技類股維持正面展望。

楊貽甯指出，降息1碼僅符合原先市場最低估值，且Fed聲明內容修正了市場對後續大幅降息的樂觀預期，再加上川普再度推文宣佈將自9月起對3,000億美元的中國進口商品加徵10%關稅，使得美中貿易關係再度緊張，令美股及國際金融市場表現震盪。雖然Fed降息立場不如預期，但因本次降息1碼，事前市場已大致反映，故短線利多出盡調節，尚屬正常現象。

在降息後，楊貽甯預期，市場焦點將轉向第二季財報表現，截至7月底，S&P 500指數成分股目前公布的225家中，近8成優於預估，且Apple財報亮眼，無論是營收、每股盈餘或下一季財測，均優於市場預期。

整體上來看，本次屬預防性降息，並非真正因應經濟衰退或通縮，旨在預防未來經濟風險。由於美國經濟仍舊穩健，就業市場強勁，預期基本面仍提供股市下檔支撐。

另一方面，儘管市場對後續降息預期下降，但由於7月底美中貿易談判暫無明確結果，預期爭議或將維持一段時間，加上近期英國脫歐疑慮及全球經濟增速放緩，基於國際政經風險的不確定性，Fed仍有可能於年內（或於12月）再降息一次，美債殖利率上揚空間可能有限。

因此，基於經濟穩健加上降息機會猶在，在短線市場調節後，預期股、債市後續仍有表現空間，Q4行情並不看淡。

若從評價面觀察，截至8月1日的那斯達克指數本益比約31.9倍，就近10年來看，尚落於中段區間，且低於近五年均值約33.4倍，顯示估值仍舊合理，股市尚未過熱。

而在產業上，由於半導體下半年展望轉好，蘋果下一季財測不俗，加上經濟基本面支撐、以及年底仍有降息預期，楊貽甯維持對美股第四季正面之展望；加上AI仍是產業趨勢，其中5G更在全球的商轉應用上持續加速推進，因此近期股市高檔修正後，仍可逢低配置美國科技類股。楊貽甯建議投資人中長線可以富邦NASDAQ ETF作為核心部位，更積極的投資人則可再透過富邦NASDAQ正2（00670L）或富邦NASDAQ反1（股票代號：00671R），作為槓桿操作的工具，伺機進場布局以掌握後市行情。