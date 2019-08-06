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服務中小企業 中國生產力中心成立智慧製造展示區

2019-08-06 17:18聯合報 記者黃寅╱即時報導

亞洲生產力組織智慧製造卓越中心今在中國生產力中心中區服務處啟動，同時針對智慧製造舉辦國際論壇。中國生產力中心董事長許勝雄和經濟部長沈榮津均出席，他們都希望未來將透過國際合作，推動台灣成為亞太區智慧機械及智慧製造發展中心。

財團法人中國生產力中心表示，亞洲生產力組織（APO）今年4月的理事會中，順利通過由我方所提設立智慧製造卓越中心的提案，未來將透過國際共同研究、亞太地區各國專家培訓研討、標竿企業參訪等作法，發展出新的國際合作模式，以促進各國智慧製造能力，以及提昇國際競爭力。

此一智慧製造卓越中心在中國生產力中心中區服務處地下一樓設有展示區，等於是一個符合工業4.0概念的智慧製造縮小版。

中區服務處總監呂育任指出，這個展示區雖小，但該有的概念都有，尤其特別適合規模不大的中小企業實際運用，歡迎有需要這方面技術，以及想要學習的企業跟他們連繫。

沈榮津致詞說，台灣的中小企業製造從過去的自動化轉變到數位化後，現在開始進行智慧化的升級，讓產業競爭力達到最大化。中心成立後，可透過平台將台灣過去政府及產業一起努力推動的智慧製造成果，向各會員國一同交流共享、共創雙贏。

面對美中貿易摩擦，他說，台商未來市場的布局與生產也要全球化，高階的製造可以移回台灣，中低階則可以新南向國家作為生產基地；政府擬定歡迎台商回台投資方案，要幫回流台商提供各項解決方案，也透過政府機制協助台商進駐新南向國家。

沈榮津提到，智慧製造卓越中心設立後，將持續深化智慧製造技術鏈結，並透過國際合作關係建立，作為未來有意投資與拓展市場的橋梁，期盼推動台灣成為亞太區智慧機械及智慧製造發展中心。

亞洲生產力組織智慧製造卓越中心今在中國生產力中心中區服務處啟動，同時針對智慧製造...
亞洲生產力組織智慧製造卓越中心今在中國生產力中心中區服務處啟動，同時針對智慧製造舉辦國際論壇。中國生產力中心董事長許勝雄 會中致詞。記者黃寅／攝影
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亞洲生產力組織智慧製造卓越中心今在中國生產力中心中區服務處啟動，尤其特別適合規模...
亞洲生產力組織智慧製造卓越中心今在中國生產力中心中區服務處啟動，尤其特別適合規模不大的中小企業學習與運用。記者黃寅／攝影
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亞洲生產力組織智慧製造卓越中心今在中國生產力中心中區服務處啟動，尤其特別適合規模...
亞洲生產力組織智慧製造卓越中心今在中國生產力中心中區服務處啟動，尤其特別適合規模不大的中小企業學習與運用。記者黃寅／攝影
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亞洲生產力組織智慧製造卓越中心今在中國生產力中心中區服務處啟動，同時針對智慧製造...
亞洲生產力組織智慧製造卓越中心今在中國生產力中心中區服務處啟動，同時針對智慧製造舉辦國際論壇。記者黃寅／攝影
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