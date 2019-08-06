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上半年破二千起勞保爭議案 翻案率逾三成

2019-08-06 14:56聯合報 記者章凱閎╱即時報導

勞動部今天指出，根據今年1月至6月統計數據，勞保（就保）爭議審議審結案件數達2018件，其中勞保傷病給付爭議案件有843件，占41.77%最高，失能給付爭議案件有501件，占24.83%次之，二者合計占爭議案件比例約65％。

勞動部也表示指出，以審議結果分析，今年截至6月底，撤銷原核定案件數為615件，撤銷率為30.47%，顯示民眾透過勞保爭議審議制度獲得救濟的比率約3成左右。

勞動部提醒，民眾對勞保局的核定產生爭議，使其權利或利益損害時，可透過勞工保險爭議審議程序，獲得再次審查的機會，同時也使勞保局可以自我審視原核定是否合法妥當。

勞動部舉例，一名男子平時在果菜市場工作，也有參加勞保，105年底不幸因罹患癌症去世，其女辦理完父親後事便向勞保局申請勞保死亡給付。經勞保局審認男子加保前就罹患癌症，加保後就斷續住院診療，也沒有加保當時及加保後的具體工作事證，即核定取消志宏的投保資格，也不核付其本人死亡給付，其女隨即向勞動部申請爭議審議。

經爭議審議會審議發現，其女檢附的事證中，男子於果菜市場交易農產品的工作紀錄，也有與其他水果攤車的交易證明，應就這些事證再釐清男子加保後是否確有工作的事實，於是撤銷原核定，請勞保局進一步查明後另為適法的處分。

勞保局查明後，也重新核定恢復男子當時的投保資格，並核付了其女申請的死亡給付。

勞動部指出，爭議審議會審定案件的意見及結果，也可提供勞動部及所屬勞保局作為未來勞保政策推動及執行改善的參考，進而使勞工在勞保的權益獲得充分保障。民眾對勞保局勞工保險或就業保險核定如有不服，可以填具「勞工（就業）保險爭議事項審議申請書」提起爭議審議。

勞動部今天指出，根據今年1月至6月統計數據，勞保（就保）爭議審議審結案件數達20...
勞動部今天指出，根據今年1月至6月統計數據，勞保（就保）爭議審議審結案件數達2018件，其中勞保傷病給付爭議案件有843件，占41.77%最高，失能給付爭議案件有501件，占24.83%次之，二者合計占爭議案件比例約65％。本報資料照片
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