上半年破二千起勞保爭議案 翻案率逾三成

2019-08-06 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



勞動部今天指出，根據今年1月至6月統計數據，勞保（就保）爭議審議審結案件數達2018件，其中勞保傷病給付爭議案件有843件，占41.77%最高，失能給付爭議案件有501件，占24.83%次之，二者合計占爭議案件比例約65％。

勞動部也表示指出，以審議結果分析，今年截至6月底，撤銷原核定案件數為615件，撤銷率為30.47%，顯示民眾透過勞保爭議審議制度獲得救濟的比率約3成左右。

勞動部提醒，民眾對勞保局的核定產生爭議，使其權利或利益損害時，可透過勞工保險爭議審議程序，獲得再次審查的機會，同時也使勞保局可以自我審視原核定是否合法妥當。

勞動部舉例，一名男子平時在果菜市場工作，也有參加勞保，105年底不幸因罹患癌症去世，其女辦理完父親後事便向勞保局申請勞保死亡給付。經勞保局審認男子加保前就罹患癌症，加保後就斷續住院診療，也沒有加保當時及加保後的具體工作事證，即核定取消志宏的投保資格，也不核付其本人死亡給付，其女隨即向勞動部申請爭議審議。

經爭議審議會審議發現，其女檢附的事證中，男子於果菜市場交易農產品的工作紀錄，也有與其他水果攤車的交易證明，應就這些事證再釐清男子加保後是否確有工作的事實，於是撤銷原核定，請勞保局進一步查明後另為適法的處分。

勞保局查明後，也重新核定恢復男子當時的投保資格，並核付了其女申請的死亡給付。