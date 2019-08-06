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勞保傷病給付爭議案最多 翻案比率達三成

2019-08-06 14:12經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

勞動部今（6）日指出，不服勞保局核定申請爭議審議尋求行政救濟的人不少，根據統計今年1月至6月底止，勞保（就保）爭議審議審結案件數達2,018件，其中勞保傷病給付爭議案件有843件，占41.77%最高，失能給付爭議案件有501件，占24.83%次之，二者合計占爭議案件比例約六成五。

勞動部進一步指出，以審議結果分析，今年度截至6月底，撤銷原核定案件數為615件，撤銷比率為30.47%，顯示民眾透過勞保爭議審議制度獲得救濟的比率約三成左右。

勞動部提醒，民眾對勞保局的核定產生爭議，使其權利或利益損害時，可透過勞工保險爭議審議程序，獲得再次審查的機會，同時也使勞保局可以自我審視原核定是否合法妥當。

勞動部舉例，志宏平時在果菜市場工作，也有參加勞保，105年底不幸因罹患癌症去世，其女小雲辦理完父親後事便向勞保局申請勞保死亡給付。經勞保局審認志宏加保前就罹患癌症，加保後就斷續住院診療，也沒有加保當時及加保後的具體工作事證，便核定取消志宏的投保資格，也不核付其本人死亡給付，小雲隨即向勞動部申請爭議審議。

經爭議審議會審議發現，小雲檢附的事證中，有父親志宏於果菜市場交易農產品的工作紀錄，亦有與其他水果攤車的交易證明，應就這些事證再釐清志宏加保後是否確有工作之實，於是撤銷原核定，請勞保局進一步查明後另為適法的處分。

勞保局查明後，也重新核定恢復志宏當時的投保資格，並核付了小雲申請的死亡給付。

勞動部指出，爭議審議會審定案件的意見及結果，也可提供勞動部及所屬勞保局作為未來勞（就）保政策推動及執行改善的參考，進而使勞工在勞保（就保）的權益獲得充分保障。

民眾對勞保局勞工保險或就業保險核定如有不服，可以填具「勞工（就業）保險爭議事項審議申請書」提起爭議審議。

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