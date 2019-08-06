台灣對陸鋼品「雙反」五案 延長調查期限

2019-08-06 13:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



經濟部貿易調查委員會今年7月16日針對中國大陸鋼品「雙反」五案進行產業損害最後調查，並訂於8月13、14日及19日舉辦各案聽證，另將五案的調查期限延長至9月13日止。

貿調會指出，財政部於今年7月12日根據「平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法」公告對自中國大陸產製進口的「特定碳鋼冷軋鋼品」、「特定不銹鋼熱軋鋼品」課徵平衡稅及反傾銷稅二案，以及「特定鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品」、「碳鋼鋼板」、「不銹鋼冷軋鋼品」課徵平衡稅三案補貼或傾銷的最後肯定認定，並且函請經濟部進行產業損害最後調查。

各案聽證訊息如下：

1. 案名：對自中國大陸產製進口特定不銹鋼熱軋鋼品課徵平衡稅及反傾銷稅案

時間：8月13日（星期二）上午10時整

2. 案名：對自中國大陸產製進口不銹鋼冷軋鋼品課徵平衡稅案

時間：8月13日（星期二）14時整

3. 案名：對自中國大陸產製進口特定碳鋼冷軋鋼品課徵平衡稅及反傾銷稅案

時間：8月14日（星期三）上午10時整

4. 案名：對自中國大陸產製進口碳鋼鋼板課徵平衡稅案

時間：8月14日（星期三）14時整

5. 案名：對自中國大陸產製進口特定鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品課徵平衡稅案

時間：8月19日（星期一）上午10時整

貿調會表示，聽證地點均為經濟部標準檢驗局報驗發證大樓2樓（台北市濟南路1段4號），相關細節詳見各案最後調查、聽證及延長調查期間公告。