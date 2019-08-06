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日本人看了都害羞的地名 竟出現在台灣

美中貿易戰掀匯率戰 業者齊喊新台幣應續貶

2019-08-06 12:55聯合報 記者張語羚╱即時報導

友嘉集團總裁朱志洋認為新台幣還有貶值空間。記者張語羚／攝影
友嘉集團總裁朱志洋認為新台幣還有貶值空間。記者張語羚／攝影
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美中貿易戰逐漸演變為匯率戰，新台幣5日重貶2.52角，以31.628元兑1美元收。不過台灣機械工業同業公會理事長柯拔希及友嘉集團總裁朱志洋齊喊，匯率應續貶，確保我國機械出口競爭力。

柯拔希今天出席工研院活動受訪實說，人民幣兌美元已經跌破7元大關，對台灣產業有一定的影響，尤其台灣國際地位特殊，無法與全球許多國家洽簽自由貿易協定（FTA），導致FTA覆蓋率僅有9%，大輸南韓的70％覆蓋率，「我們到每個國家都要關稅，以機械業來說至少都是10％起跳」。

柯拔希強調，關稅上台灣已經輸了競爭對手南韓等國一大截，且韓元今年累積貶幅達6～7％，反觀新台幣卻僅貶了2～3％，「台灣廠商要忍受關稅和匯率雙輸，再強的競爭力也會流失」，廠商可能會將目光看向其他國家，以越南為例，只要台廠將產線遷至越南，從越南出口全球幾乎都不用關稅，「希望央行能跟著全世界的潮流走，每個國家都是這樣在保護他們的企業，希望央行可以聽到」。

朱志洋則說，美中貿易戰演變為匯率戰，對以出口為導向的台灣來說，會有很大的影響，因為匯率本身也是一種競爭力，「台灣的匯率跟南韓相比，還是有一些差異」，再者，人民幣跌破7元大關，對台灣影響甚巨，「我們的匯率還有貶值的空間」。

台灣機械工業同業公會理事長柯拔希呼籲央行，新台幣應該續貶以保障出口產業。記者張語...
台灣機械工業同業公會理事長柯拔希呼籲央行，新台幣應該續貶以保障出口產業。記者張語羚／攝影
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匯率關稅新台幣
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