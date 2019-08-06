證交所攜手元大證券 赴東南亞招商

2019-08-06 12:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



美中貿易戰白熱化，凸顯越南和柬埔寨的製造優勢，台灣證券交易所日前特別攜手元大證券，前往越南及柬埔寨舉行台灣資本市場的招商活動，吸引當地台商參與，現場交流活絡。

證交所指出，越南胡志明市至柬埔寨金邊一帶，是東南亞製造代工重鎮，前往投資的台廠眾多，美中貿易戰下更凸顯其地位顯要。

至今年7月中，已有首家主要營運地在柬埔寨的冠星-KY，申請來台第一上市；證交所看好未來新南向的商機持續發酵，同時考量提供當地台商更多協助，8月初攜手元大證券共赴越南、柬埔寨等地招商，並辦理台灣資本市場座談會，拓展新南向商機。

證交所此次拜訪涵蓋電子、紡織、橡膠加工等次產業，不少公司具有承接大型品牌訂單能力，布局高度國際化。

證交所副總經理陳麗卿表示，企業生產、銷售活動已突破國界，公司在規劃籌資和上市等方案也應以國際化角度思考，哪邊適合自己，就往哪裡去。

陳麗卿以台灣資本市場舉例，台股表現在國際排名前茅，全球市值排名第15，流動性也勝過新加坡、泰國、印尼、馬來西亞等地，而且台灣投資人對於加工、製造產業有一定熟悉度，更能了解企業投資價值，相當適合中小企業發展；此次透過前往東南亞招商，特別宣傳台股優勢。

證交所也期許成為企業最佳後援，幫助各公司在多變的國際商業環境站穩腳跟，取得長久經營優勢。